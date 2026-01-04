Yenal Yıldırım CHP'den istifa etti — Disipline sevk sonrası bağımsızlığa geçti

Yenal Yıldırım CHP'den istifa etti

Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından istifa

Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı sonrasında belediye meclisinde yapılan başkanlık seçiminde partisinin kararına uymayarak aday olan ve seçimi kaybeden CHP Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi Yenal Yıldırım, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından partisinden istifa etti.

Başkanlık seçiminde Yıldırım, ”Ben kimsenin iki dudağı arasından çıkacak isme bağlı değilim. Ben Yenal Yıldırım’ım ve adayım” diyerek aday olduğunu açıklamış; yapılan oylamada sadece 7 oy alarak CHP’nin adayı Hakan Şimşek’e karşı seçimi kaybetmişti.

Öte yandan Yıldırım, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcılığı sırasında ’Siyaset zenginleşme aracı olmamalı’ diyerek 2025 yılının nisan ayında başkan yardımcılığından istifa etmiş ve CHP’den meclis üyeliğine devam etmişti. Bu gelişmenin ardından Yıldırım’ın partiden istifa ederek meclis üyeliğine bağımsız üye olarak devam edeceği öğrenildi.

CHP ŞEHZADELER BELEDİYE MECLİS ÜYESİ YENAL YILDIRIM