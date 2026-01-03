Delcy Rodriguez: 'Venezuela'nın tek devlet başkanı Maduro'dur'

ABD müdahalesine sert tepki

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ülkedeki gelişmelerin ardından kameraların karşısına geçerek net mesajlar verdi.

Rodriguez, Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez ve İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ile birlikte yaptığı açıklamada, 'Venezuela hiçbir ülkenin sömürgesi olmayacaktır' dedi.

Devlet Başkan Yardımcısı, iddialar üzerine Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalanıp ülke dışına çıkarıldığı yönündeki gelişmelere tepki göstererek, 'Venezuela'nın tek bir devlet başkanı vardır, o da Nicolas Maduro'dur' vurgusunu yaptı.

Rodriguez ayrıca halka sakinlik ve birlik çağrısında bulunarak, Maduro ve eşinin serbest bırakılması taleplerini yineledi ve ülkeyi savunma çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ise bir basın toplantısında Rodriguez'e değinerek Venezuela yönetimine ilişkin, 'Biz çekilip gidersek kim devralacak? Devralacak kimse yok. Maduro tarafından atanmış bir başkan yardımcısı var. Şu anda Başkan yardımcısı sanıyorum başkan konumunda. Kısa süre önce başkan olarak yemin etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile uzun bir görüşme yaptı ve «Neye ihtiyacınız olursa yapacağız» dedi. Çok nazikti ama zaten başka seçeneği yok' demişti.

