DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.876.328,34 -0,52%

Delcy Rodriguez: Venezuela'nın Tek Devlet Başkanı Maduro'dur

Delcy Rodriguez, ABD müdahalesine tepki göstererek Venezuela'nın tek devlet başkanının Nicolas Maduro olduğunu ve ülkenin sömürge olmayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 23:19
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 23:19
Delcy Rodriguez: Venezuela'nın Tek Devlet Başkanı Maduro'dur

Delcy Rodriguez: 'Venezuela'nın tek devlet başkanı Maduro'dur'

ABD müdahalesine sert tepki

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ülkedeki gelişmelerin ardından kameraların karşısına geçerek net mesajlar verdi.

Rodriguez, Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez ve İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ile birlikte yaptığı açıklamada, 'Venezuela hiçbir ülkenin sömürgesi olmayacaktır' dedi.

Devlet Başkan Yardımcısı, iddialar üzerine Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalanıp ülke dışına çıkarıldığı yönündeki gelişmelere tepki göstererek, 'Venezuela'nın tek bir devlet başkanı vardır, o da Nicolas Maduro'dur' vurgusunu yaptı.

Rodriguez ayrıca halka sakinlik ve birlik çağrısında bulunarak, Maduro ve eşinin serbest bırakılması taleplerini yineledi ve ülkeyi savunma çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ise bir basın toplantısında Rodriguez'e değinerek Venezuela yönetimine ilişkin, 'Biz çekilip gidersek kim devralacak? Devralacak kimse yok. Maduro tarafından atanmış bir başkan yardımcısı var. Şu anda Başkan yardımcısı sanıyorum başkan konumunda. Kısa süre önce başkan olarak yemin etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile uzun bir görüşme yaptı ve «Neye ihtiyacınız olursa yapacağız» dedi. Çok nazikti ama zaten başka seçeneği yok' demişti.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, "Venezuela hiçbir ülkenin sömürgesi...

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, "Venezuela hiçbir ülkenin sömürgesi olmayacaktır. Venezuela’nın tek bir devlet başkanı vardır, o da Nicolas Maduro’dur" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Delcy Rodriguez: Venezuela'nın Tek Devlet Başkanı Maduro'dur
2
Trump: Maduro New York’a Yargılanmak Üzere Getiriliyor
3
Trump: Venezuela'da Yönetimi Sağlayacağız — Maduro Yakalandı, ABD Operasyonu
4
Maduro ve Cilia Flores için New York'taki MDC görüntülendi
5
Trump, Venezuela Operasyonunu Canlı İzlediği Anların Fotoğraflarını Paylaştı
6
Trump, Maduro’nun USS Iwo Jima’daki Fotoğrafını Paylaştı
7
Efkan Ala: Uluslararası sistem çökmüş, Terörsüz Türkiye hedefimiz

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları