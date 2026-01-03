DOLAR
Macron: Venezuela'da Geçiş Barışçıl ve Halkın İradesine Saygılı Olmalı

Macron, Venezuela'da geçiş sürecinin barışçıl, demokratik ve halkın iradesine saygılı olması gerektiğini vurguladı; Fransa vatandaşlarının güvenliği teyakkuzda.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 23:44
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 23:44
Macron: Venezuela'da Geçiş Barışçıl ve Halkın İradesine Saygılı Olmalı

Macron: Venezuela'da Geçiş Barışçıl ve Halkın İradesine Saygılı Olmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Venezuela'daki gelişmeleri değerlendirerek geçiş sürecinin barışçıl, demokratik ve Venezuela halkının iradesine saygılı olması gerektiğini vurguladı. Macron, sosyal medya paylaşımında, "Venezuela halkı bugün Nicolas Maduro diktatörlüğünden kurtuldu ve bundan ancak sevinç duyabilir" ifadelerini kullandı.

Macron ayrıca, Fransa'nın vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için tam anlamıyla seferber ve teyakkuzda olduğunu belirtti ve bölgedeki ortaklarıyla temas halinde olduğunu söyledi.

Macron'dan Maduro'nun rakibi Gonzalez'e destek

Macron, 2024'te düzenlenen seçimlere atıfta bulunarak, Maduro'nun rakibi Edmundo Gonzalez'e desteğini teyit etti. Cumhurbaşkanı, "Önümüzdeki geçiş süreci barışçıl, demokratik ve Venezuela halkının iradesine saygılı olmalı. 2024'te seçilen Başkan Edmundo Gonzalez bu geçişi en kısa sürede sağlayabilmesini diliyoruz" dedi.

Fransa'dan diplomatik refleks ve Barrot'un açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da operasyonu eleştirerek, bunun uluslararası hukukun temelini oluşturan "güç kullanmama" ilkesine aykırı olduğunu ve kalıcı bir siyasi çözümün dışarıdan dayatılamayacağını belirtti. Barrot, geleceğe ilişkin kararın Venezuela halkına ait olması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, Macron'un açıklamasının ekran görüntüsünü kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Ne olmuştu?

ABD ordusu, Venezuela'da başkent Caracas ve çevresindeki bazı askeri bölgelere yönelik saldırı düzenlediğini; Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'nun USS Iwo Jima savaş gemisine bindirildiğini ve ABD'ye getirileceğini açıkladı.

Washington yönetimi, Maduro ve çevresindeki isimler hakkında ABD'de uzun süredir yürüyen dosyalara işaret ederek, söz konusu kişiler hakkında uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, yolsuzluk gibi suçlamalar kapsamında federal yargı sürecinin işletileceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

