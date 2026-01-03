Starmer: İngiltere uzun süredir Venezuela’da iktidar değişikliğini destekliyordu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırılarına ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu yakalayarak ülke dışına çıkarmasına yönelik açıklamada bulundu.

Starmer'ın sosyal medya açıklaması

"İngiltere, uzun zamandır Venezuela’da bir iktidar değişikliğini destekliyordu. Maduro’yu gayrimeşru bir devlet başkanı olarak görüyorduk ve rejiminin son bulmasından hiçbir üzüntü duymadık. Bu sabah yaptığım açıklamada uluslararası hukuka olan desteğimi yinelemiştim. İngiltere hükümeti gelişmekte olan durumu gelecek günlerde ABD’li yetkililerle ile görüşecektir. Venezuela halkının iradesini yansıtan meşru bir hükümete geçiş sürecinin güvenli ve barışçıl olmasını diliyoruz"

Starmer, paylaşımında hem İngiltere'nin geçmişteki tutumunu vurguladı hem de hükümetin gelişmeleri ABD'li yetkililerle değerlendireceğini belirtti. Başbakan, Venezuela halkının iradesini yansıtan bir yönetim değişikliğinin güvenli ve barışçıl olmasını temenni etti.

