CHP Genel Bakanı Özgür Özel TBMM'de: Emekli Aylıkları İçin Ziyaret

CHP Genel Bakanı Özgür Özel, TBMM'yi ziyaret ederek emekli aylıkları için eylem yapan milletvekillerini ziyaret etti ve Genel Kurula Grup Başkanvekilleriyle girdi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:16
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:16
CHP Genel Bakanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret ederek Meclis içindeki temaslarını sürdürdü.

Ziyaretin Detayları

Özel, TBMM'de emekli aylıklarına yönelik eylem gerçekleştiren milletvekillerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında milletvekillerinin taleplerini ve eylemin gerekçelerini dinledi.

Özel, daha sonra Genel Kurula Grup Başkanvekilleri ile birlikte girdi ve Meclis çalışmaları kapsamında grup temsilcileriyle birlikte hareket etti.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

