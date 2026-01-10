CHP Genel Bakanı Özgür Özel TBMM'de: Emekli Aylıkları İçin Ziyaret

CHP Genel Bakanı Özgür Özel, TBMM'yi ziyaret ederek emekli aylıkları için eylem yapan milletvekillerini ziyaret etti ve Genel Kurula Grup Başkanvekilleriyle girdi.