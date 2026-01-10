CHP Genel Bakanı Özgür Özel TBMM'de: Emekli Aylıkları İçin Ziyaret
CHP Genel Bakanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret ederek Meclis içindeki temaslarını sürdürdü.
Ziyaretin Detayları
Özel, TBMM'de emekli aylıklarına yönelik eylem gerçekleştiren milletvekillerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında milletvekillerinin taleplerini ve eylemin gerekçelerini dinledi.
Özel, daha sonra Genel Kurula Grup Başkanvekilleri ile birlikte girdi ve Meclis çalışmaları kapsamında grup temsilcileriyle birlikte hareket etti.
