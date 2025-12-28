DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.760.968,62 -0,18%

Kosova'da Erken Parlamento Seçimleri: Sandıklar Açıldı

Kosova, hükümet krizi nedeniyle 9 Şubat 2025 sonrası erken parlamento seçimleri için sandık başında; 948 merkez ve yurt dışında 20'den fazla noktada oy kullanılıyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:02
Kosova'da Erken Parlamento Seçimleri: Sandıklar Açıldı

Kosova erken parlamento seçimleri için sandık başında

Kosova halkı, aylardır süren siyasi krizin ve 9 Şubat 2025 tarihli seçimlerin ardından hükümet kurulamayınca bugün erken parlamento seçimleri için oy kullanıyor. Yerel saatle 07.00'de başlayan seçimlerin sorunsuz yürütülmesi için ülke genelinde 948 sandık merkezi hazırlandı.

Türk nüfusunun yoğun olduğu güneydeki Prizren kentinde, Motrat Qirjazi İlköğretim Okulu'nda vatandaşlar sabah saatlerinde oy kullanmaya başladı. Yurt dışında yaşayan Kosovalılar için ise 20'den fazla ülkede büyükelçilik ve konsolosluklarda oy kullanma noktaları oluşturuldu.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu'nun (KQZ) verilerine göre seçmen listesindeki toplam 2 milyon 76 bin 290 kayıtlı seçmenden 1 milyon 999 bin 205'i ülke içinde, 77 bin 85'i ise yurt dışında oy kullanmak üzere kayıt yaptırdı. Oy kullanma işleminin akşam 19.00'a kadar sürmesi bekleniyor.

Yarışan siyasi oluşumlar ve oy verme sistemi

Bu seçimlerde toplam 23 siyasi oluşum yarışıyor: 18 siyasi parti, 3 seçim ittifakı, 2 sivil girişim ve 1 bağımsız aday. Kosova Meclisi'ndeki 120 sandalye için 1.146 aday yarışıyor; hükümet kurabilmek için gerekli çoğunluk en az 61 milletvekilliği olarak belirlenmiş durumda.

Yeni düzenlemeyle seçmenler bir siyasi partiye ve en fazla 10 milletvekili adayına oy verebilecek. Seçimler, yerel ve uluslararası gözlemciler ile Avrupa Birliği misyonları tarafından yakından izleniyor. Kampanya döneminde öne çıkan başlıca gündem maddeleri ekonomi, eğitim, güvenlik ve Avrupa Birliği ile entegrasyon oldu.

Siyasi krizin arka planı

9 Şubat'taki seçim sonuçlarına göre Meclis'in 100 sandalyesinden Vetvendosje 48, Kosova Demokratik Partisi (PDK) 24, Kosova Demokratik Birliği (LDK) 20 ve Kosova Geleceği İçin İttifak (AAK)/NISMA 8 sandalye kazanmıştı. Kalan 20 sandalye ise azınlık topluluklarına ayrılmıştı.

Sırp topluluğuna ayrılan başkan yardımcılığı seçiminin 10 Ekim'de yapılmasıyla hükümet kurma sürecinin önü açılmış gibi görünse de, gerekli çoğunluğun sağlanamaması krizi derinleştirdi. Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin ilk görevlendirdiği Vetvendosje lideri Albin Kurti, 26 Ekim'deki oylamada güvenoyu alamadı. Ardından görevlendirilen ikinci aday Glauk Konjufca da başarılı olamayınca Anayasa'nın Meclis'in feshedilmesini öngören maddesi devreye girdi.

Anayasa gereği başbakan adaylarının iki kez üst üste hükümeti kuramaması halinde Cumhurbaşkanı Meclisi feshetmek ve en geç 40 gün içinde seçim tarihini ilan etmek zorunda. Kosova tarihinde ilk kez iki başbakan adayının art arda hükümeti kuramaması bu sürecin tetiklenmesine yol açtı.

PRİZREN (İHA) - KOSOVA HALKI, AYLAR SÜREN SİYASİ KRİZ VE 9 ŞUBAT 2025’TE YAPILAN SON SEÇİMLERİN...

PRİZREN (İHA) - KOSOVA HALKI, AYLAR SÜREN SİYASİ KRİZ VE 9 ŞUBAT 2025’TE YAPILAN SON SEÇİMLERİN ARDINDAN HÜKÜMETİN KURULAMAMASI NEDENİYLE BUGÜN ERKEN PARLAMENTO SEÇİMLERİ İÇİN SANDIK BAŞINA GİTTİ.

PRİZREN (İHA) - KOSOVA HALKI, AYLAR SÜREN SİYASİ KRİZ VE 9 ŞUBAT 2025’TE YAPILAN SON SEÇİMLERİN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kosova'da Erken Parlamento Seçimleri: Sandıklar Açıldı
2
Zelenskiy, Trump Görüşmesi Öncesi Avrupalı Liderlerle Ortak Telefon Görüşmesi
3
Rusya, Huliaipole ve Dimitrov’un Kontrolünü Ele Geçirdi
4
Hatay'da camiler, konaklar ve kütüphaneler yeniden açıldı — Habib-i Neccar ibadete döndü
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarihi Caddenin Aydınlatma Törenine Katıldı
6
Emine Erdoğan'dan "Kalanlar" Filistin Sergisi Paylaşımı
7
Kanada’dan Ukrayna’ya 2,5 milyar dolar ek ekonomik yardım

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti