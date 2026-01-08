Kurtulmuş PMD’yi Ziyaret Etti: Komisyon Raporu, Suriye ve Gazze Açıklamaları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş PMD’yi Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD)'ni 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ziyaret etti. Ziyarette komisyon çalışmaları, Suriye politikası, Meclis soruşturmaları ve İsrail'in Gazze saldırıları gündeme geldi.

Ziyarette PMD'nin Mesajı

PMD Başkanı Kemal Aktaş, medyaya yönelik kısıtlamalara dikkat çekerek, "2025 yılında kapanan televizyonlar, el koymalar ve ekran karartmaları yapıldığını belirterek, gazetecilerin işsiz kaldığını" söyledi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

Kurtulmuş, komisyonda varılan sürece ilişkin olarak çalışmayı övdü ve katkı veren tüm taraflara teşekkür etti. Ortak rapor ve nihai metin hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, komisyon çalışmalarına dair şunları söyledi:

"Türkiye için, Türkiye demokrasisi için bu büyük bir hak eden demokrasi göstergesi olarak kabul ettim. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na verdikleri katkılar için hem bütün siyasi partilere, bütün siyasi partilerin yöneticilerine, hem de komisyonda görev yapan arkadaşlarımıza buradan teşekkürü ifade etmek bir borçtur. Gerçekten fevkalade üst düzey bir demokrasi örneği ortaya konuldu."

Kurtulmuş ayrıca partilerin raporlarını sunduğunu, ortaklaşılan ve ayrışılan noktalar bulunduğunu belirterek, "Çok uzun olmayan bir vadede, ümit ediyorum ki herkesin mutabık kalacağı, hiçbir muhalefet şerrinin altına konulmayacağı güçlü bir metin kamuoyuyla paylaşılacak" dedi. Oluşacak metnin tavsiye niteliğinde olacağını ve "örgütün silahlarını bırakmasının tespit edilmesinden sonra yapılacak olan yasal düzenlemelerle ilgili teklifler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na sunulacak" bilgisini verdi.

Suriye Politikası

Kurtulmuş, Suriye konusunu "son derece kırılgan" bir ortam olarak tanımladı ve Türkiye'nin yaklaşımını şöyle özetledi:

"Biz Suriye’nin toprak bütünlüğünün hem Suriye’nin geleceği için hem de bölgemizin geleceği için fevkalade hassas olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla Suriye’nin toprak bütünlüğünü zedeleyecek hiçbir gelişmeye müsaade edilmemesi Suriye halkının menfaatinedir."

Kurtulmuş, Suriye'de katılımcı, çoğulcu ve tüm toplumsal kesimlerin temsil edildiği bir yönetim inşa edilmesinin Türkiye için öncelikli olduğunu vurguladı ve SDG'nin entegrasyonu hakkında şunları dile getirdi:

"10 Mart mutabakatında varılmış olan çerçeve içerisinde Suriye’de özellikle SDG’nin de bir an evvel Suriye’nin yeni yönetimine entegrasyonun sağlanması lazım. Bu Suriye Kürtlerinin lehine olandır. Bu Suriye Araplarının lehine olandır. Bu Suriye’nin bütün unsurlarının geleceği için önemli olan bir yaklaşımdır."

Meclis’teki Soruşturma ve İstismar İddiaları

Soruşturma sürecine ilişkin Kurtulmuş, olayın meclise 19 Kasım'da geldiğini ve 20 Kasım sabahı soruşturmaların başlatıldığını aktardı. Sürecin sonuçlarını ve adli süreçleri şu şekilde açıkladı:

"Bu süreçte araştırmalarımızın sonucu olarak 5 kişi adli makamlara sevk edildi. 4 tanesi mahkeme tarafından tutuklandı, birisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra soruşturmayı derinleştirdik. Bu süreçte ihmali görülen bir yönetici önce zaten ilk anda aşağı alınmıştı. Daha sonra da ceza verilerek görevinden yani idari görevinden uzaklaştırıldı."

Kurtulmuş, idari ve adli sürecin açık, şeffaf ve etkin yürütüldüğünü belirterek, "Şimdi bundan sonra 16 Ocak’ta ilk mahkeme olacak. Meclisin hukuk bürosu da bu mahkemeyi sonuna kadar takip edecek" dedi.

Anayasa Değişikliği ve Meclis'in Rolü

Kurtulmuş, Meclis'in etkin çalıştığını savunarak anayasa ihtiyacına dikkat çekti. Konuyla ilgili ifadeleri özetle şunlardı:

"Türkiye demokrasisinin güçlenmesi için yeni bir anayasa çalışması şarttır. Partilerimizin bildiğim kadarıyla hemen hepsinin geçmiş dönemlerde anayasa teklifleri var. Ama Türkiye’nin hangi konularda neye ihtiyacı olduğunu, sivil, demokrat, katılımcı, kuşatıcı, özgürlükçü, Türkiye’nin 21. yüzyıl hedeflerine yakalamasına vesile olacak yeni bir anayasaya ihtiyaç var."

Aynı zamanda Kurtulmuş, komisyonun önceliğinin terörün sona erdirilmesi olduğunu ve anayasa konusunu bu çerçevede ayrı tuttuğunu vurguladı.

İsrail’in Gazze’ye Yönelik Saldırıları

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına ilişkin Kurtulmuş, Türkiye'nin Gazze konusunda başından beri aktif bir tutum sergilediğini ve yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdiğini ifade etti. Konuşmasından öne çıkan bölüm şu şekildedir:

"Biz ilk andan itibaren Gazze’deki meselelerin karşısında insanlık cephesinin onurlu öncüleri olarak her platformda karşı çıkmaya özel bir gayret gösterdik. İsrail’in gerçekleştirdiği apaçık soykırma bir insan olarak ve insanlık cephesinin önemli bir üyesi olarak Türkiye olarak her platformda karşı çıktık. Gazze’deki soykırımı aslında Auschwitz’deki soykırıma Srebrenica’daki soykırımı ve Gazze’deki soykırımı bu üçünü birbirine çok benzetiyoruz."

Kurtulmuş, uluslararası kurumların fiili işlevselliğine ilişkin eleştirilerini de paylaştı ve Gazze konusunda sessiz kalanların sorumluluğuna vurgu yaptı.

Sonuç olarak, ziyaret boyunca Kurtulmuş, komisyon çalışmalarının önemine işaret etti; Suriye politikasında toprak bütünlüğü ve entegrasyon vurgusu yaptı; Meclis içi soruşturmaların şeffaf şekilde sürdüğünü belirtti; yeni anayasa gerekliliğini dile getirdi ve Gazze'deki durumu uluslararası boyutta kınadı.

