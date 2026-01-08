Kral Charles ve Kraliçe Camilla’dan 100 yaşındaki Derviş Tahir’e tebrik mektubu

Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla, Londra Haringey'de yaşayan Lefkoşa doğumlu Derviş Tahir’e 100. yaşında özel tebrik mektubu gönderdi. Mesaj, kraliyet geleneğinin bir parçası.

Kraliyet geleneği çerçevesinde gönderilen özel kutlama

İngiltere Kralı III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, 1956 yılından bu yana başkent Londra'nın Haringey bölgesinde yaşayan, Lefkoşa doğumlu Derviş Tahir'in 100. yaşını kutlamak üzere imzalı bir özel tebrik mektubu gönderdi.

Mektupta, Tahir’in uzun ve anlamlı bir ömür sürmesinden duyulan memnuniyet ifade edilirken kendisine sağlık ve huzur dilekleri iletildi. Derviş Tahir, mektubu almaktan duyduğu mutluluğu belirtip Kral Charles ve eşine teşekkür etti.

Kraliyet tarafından gönderilen bu tür mektuplar, yalnızca bir doğum günü kutlaması olmanın ötesinde; yaşlı bireylerin toplumsal hafızadaki yerini onurlandıran sembolik bir jest olarak değerlendiriliyor.

İngiltere’de 100. yaşını kutlayan her vatandaşa tebrik mesajı gönderilmesi geleneği yaklaşık 1917'den bu yana sürüyor. Uygulama ilk kez Kral V. George döneminde başlatıldı ve günümüzde Buckingham Sarayı tarafından Kral Charles III adına yürütülüyor. Bu uygulama kapsamında 100, 105 ve sonrasında her yıl için özel mesajlar iletilmeye devam ediliyor.

