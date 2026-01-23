Costa: Danimarka ve Grönland AB’nin Tam Desteğine Sahip

Costa: Danimarka ve Grönland AB’nin tam desteğine sahiptir

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Grönland gündemiyle düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi sonrası ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda başlıca konular arasında Arktik güvenliği, transatlantik ilişkiler ve ABD ile yaşanan gerilim vardı.

ABD ile ilişkiler ve Arktik güvenliği

Costa, konuşmasına ABD ile Grönland konusunda yaşanan krize değinerek başladı ve AB ile ABD arasında uzun süreli bir ortaklık ve müttefiklik bulunduğunu vurguladı. Costa, AB ve ABD'nin Arktik bölgesinin güvenliği konusunda ortak çıkarları olduğunu, özellikle NATO aracılığıyla birlikte çalışıldığını ve AB'nin bu bölgede daha güçlü bir rol oynayacağını söyledi.

Costa, ayrıca gümrük tarifelerine ilişkin olarak, "Dün ABD tarafından Avrupa’ya yönelik yeni gümrük tarifelerinin getirilmeyeceğinin açıklanması olumludur. İlave tarifelerin uygulanması, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasıyla bağdaşmazdı" ifadelerini kullandı.

"Danimarka ve Grönland, AB’nin tam desteğine sahiptir"

Costa, sözlerini netleştirerek, "Danimarka ve Grönland, AB’nin tam desteğine sahiptir. Danimarka ve Grönland’ı ilgilendiren konularda yalnızca Danimarka ve Grönland karar verebilir" dedi. Ayrıca AB'nin Grönland politikasının uluslararası hukuk tarafından şekillendirileceğini belirtti ve "AB, çıkarlarını savunmaya ve her türlü baskı ve zorlamaya karşı kendisini, üye devletleri, vatandaşlarını ve şirketlerini korumaya devam edecektir. Bunu yapacak güce ve araçlara sahibiz" diye konuştu.

Costa, ABD ile ortak menfaat bulunan her alanda işbirliğinin süreceğini ve buna Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasının da dahil olduğunu ekledi.

Barış Kurulu'na ilişkin şüpheler

Costa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'ta imza attığı Barış Kurulu'na da değindi: "Barış Kurulu Şartı’nda bulunan bazı unsurlar konusunda, özellikle bunun kapsamı, yönetim yapısı ve BM Şartı ile uyumluluğu konusunda ciddi şüphelerimiz var. BM Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararı doğrultusunda bir geçiş yönetimi olarak görev yapacak bir Barış Kurulu için ise ABD ile birlikte çalışmaya hazırız" dedi.

Von der Leyen: Grönland ilişkisinde ilerleme ve yatırım hazırlığı

Von der Leyen, zirve sonrası açıklamasında Grönland konusunda "24 saat öncesine nazaran net bir şekilde daha iyi bir konumda olduklarını" belirtti. AB'nin Grönland ve Danimarka ile dayanışma içinde olduğunu, gümrük tarifeleri konusunda üye devletlerin yanında durduklarını ve ABD ile aktif temaslar kurarak gerilimi tırmandırmaktan kaçındıklarını söyledi.

Von der Leyen, "AB ile Grönland arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışıyoruz" ifadelerini kullanarak, Komisyonun yakın zamanda kapsamlı bir yatırım paketi sunacağını duyurdu. Arktik güvenliğinin önemine vurgu yapan Von der Leyen, savunma harcamalarının Arktik şartlarına uygun teçhizata yönlendirilmesi gerektiğini, örnek olarak AB’ye ait bir buz kıran gemisi fikrini paylaştı. Ayrıca İngiltere, Kanada, Norveç ve İzlanda gibi ortaklarla güvenlik ve savunma düzenlemelerinin güçlendirilmesinin artık jeopolitik bir zorunluluk olduğunu belirtti.

AB'nin kriz yönetimi ve misilleme seçenekleri

Costa, Avrupa'nın ABD ile ilişkilerinin nezaket ve karşılıklı saygı temelinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı: "Dostlar, müttefikler ve ortaklar arasındaki ilişkilerin nezaket ve karşılıklı saygı temelinde yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. ABD ile olan ilişkilerimizde de şimdiye kadar yaptığımız ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğimiz şey budur" dedi.

Von der Leyen ise AB'nin Grönland krizini gerilimi tırmandırmayan fakat kararlı bir tutumla başarıyla yönettiğini söyleyerek, daha bağımsız bir Avrupa hedefi için ekonomik güç ve güvenlik altyapısının gerektiğini vurguladı. "Bağımsız bir Avrupa’nın temel unsurları, ekonomik güç ve bunun için gerekli olan güvenlik altyapısıdır" ifadelerini kullandı.

Misilleme önlemlerinin durumuna ilişkin olarak Costa, transatlantik ortaklığın korunmasının önemine dikkat çekerken, Von der Leyen şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yaz, muhtemel ve gerekli olabilecek ticari misilleme önlemleri geliştirdik. Bunlar masadaydı ve masada kalmaya devam ediyor. Fakat bizim için önemli olan itimattır. Bir anlaşma yaptık ve anlaşma anlaşmadır. ABD’den görmek istediğimiz yaklaşım da budur."

