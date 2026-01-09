Darende Belediye Başkanı Bozkurt, Gazetecilerle Kahvaltıda Buluştu

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yerel ve ulusal basınla kahvaltıda buluştu; 2025 hizmetleri ve basının rolü ele alındı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:21
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:21
Darende Belediye Başkanı Bozkurt, Gazetecilerle Kahvaltıda Buluştu

Darende Belediye Başkanı Bozkurt, Gazetecilerle Kahvaltıda Buluştu

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde değerlendirme

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçedeki yerel ve ulusal basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Programda 2025 yılı belediye hizmetleri değerlendirildi; Başkan Bozkurt, basının bir kentin gelişiminde oynadığı öneme vurgu yaptı.

"Sizler olmazsanız idareciler olarak bizler kör ve sağır kalırız. Şeffaf yönetim anlayışımızda basının desteği ve rehberliği bizler için çok kıymetli" ifadelerini kullanan Bozkurt, gazetecileri ilçenin sesi ve kulağı olarak nitelendirdi.

Basın mensupları da hatırlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Bozkurt’a teşekkür etti.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

BAŞKAN BOZKURT GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ

BAŞKAN BOZKURT GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ

BAŞKAN BOZKURT GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Heyeti PMD'yi Ziyaret Etti — Abdullah Güler'den Suriye ve İran Mesajı
2
Bakan Göktaş: 2026-2035 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' başlıyor
3
Hakan Fidan Lizbon'da Büyükelçiler Konferansı'nda Konuştu
4
Şeniz Doğan: Basın Özgürlüğü, Demokratik ve Çağdaş Toplumun Temel Göstergesidir
5
Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ankara'da Buluştu
6
Hakan Fidan, Endonezyalı Mevkidaşı Sugiono ile Ankara'da Görüştü
7
Gürhan Albayrak: 'CHP, Eskişehir'de Ne Yaptığını Anlatsın'

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları