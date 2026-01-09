Darende Belediye Başkanı Bozkurt, Gazetecilerle Kahvaltıda Buluştu

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde değerlendirme

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçedeki yerel ve ulusal basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Programda 2025 yılı belediye hizmetleri değerlendirildi; Başkan Bozkurt, basının bir kentin gelişiminde oynadığı öneme vurgu yaptı.

"Sizler olmazsanız idareciler olarak bizler kör ve sağır kalırız. Şeffaf yönetim anlayışımızda basının desteği ve rehberliği bizler için çok kıymetli" ifadelerini kullanan Bozkurt, gazetecileri ilçenin sesi ve kulağı olarak nitelendirdi.

Basın mensupları da hatırlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Bozkurt’a teşekkür etti.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

