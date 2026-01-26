Davut Gürkan'dan Bursa Büyükşehir'e Sert Çıkış: Köy Yerleşik Alanları ve Zam Eleştirisi

Gürkan, Bursa Büyükşehir'in plan duyurusunu ve zam politikalarını eleştirip Kestel'deki projeler ile doğalgaz hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:51
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:51
Davut Gürkan'dan Bursa Büyükşehir'e Sert Çıkış: Köy Yerleşik Alanları ve Zam Eleştirisi

Davut Gürkan'dan Bursa Büyükşehir'e Sert Çıkış

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "köy yerleşik alanları genişliyor, yeni plan Haziran’da" duyurusuna tepki gösterdi. Gürkan, söz konusu düzenlemenin AK Parti tarafından 2021'de yapıldığını belirtti ve bunun bugün yeniymiş gibi anlatılmasının "akılla alay" olduğunu söyledi.

Kestel'de saha programı ve teşkilat buluşması

Gürkan, saha çalışmaları kapsamında Kestel ilçesindeki programlarına; önceki dönem Kestel İlçe Başkanları, mahalle muhtarları ve 1.000’in üzerinde teşkilat mensubunun katıldığı AK Parti Kestel İlçe Danışma Meclisi Toplantısı ile devam etti. Muhtarların taleplerini dinleyen Gürkan, toplantıda teşkilatın gücüne dikkat çekti: "Güçlü varlığınız birçok partiyi kıskandırıyor. Genel merkezlerinde genel kurul yapıyorlar ama bu kadar kalabalığı toparlayamıyorlar."

Hizmet vurgusu ve projeler

Gürkan, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un kısa sürede gerçekleştirdiği hizmetleri sahada çalışan teşkilatın eseri olarak nitelendirdi ve "Biz hizmet siyaseti yaptık... Sokakta, mahallede, gençlerimizin arasında olduk" ifadelerini kullandı. Ayrıca Kozluören Mahallesi ve Kazancı Mahallesi projelerinin Kestel'e değer katacağını, yatırımlar tamamlandığında ilçenin çehresinin değişeceğini söyledi.

Zamlar ve Hamitler eleştirisi

Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni su ve ulaşım zamları üzerinden sert sözlerle eleştirdi: "Suya yüzde 30 zam dediler, arkasından vatandaşa yüzde 100, yüzde 150 zamlı faturalar gelmeye başladı. 400-500 liralık faturalar, bin 400, bin 500 liralara çıktı." Ulaşımdaki zamları da örnekleyen Gürkan, "1 Nisan’da göreve geldiklerinde 12 liralık Bursaray ücreti bugün 40 lira. Aradaki artış yüzde 233." dedi.

Katı atık yönetimiyle ilgili olarak da geçmiş projelerin iptal edildiğini ve Hamitler Çöplüğü'nde yeniden vahşi depolamaya geçildiğini belirterek endişelerini dile getirdi: "Şimdi Hamitler Çöplüğü’nde yeniden vahşi depolama yapılıyor ve orası perişan hale getirildi. Yakında orası da dolacak."

Köy yerleşik alanları tartışması

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Köy yerleşik alanları genişliyor, Bursa için yeni plan Haziran’da" açıklamasına yanıt veren Gürkan, "Biz bu düzenlemeleri yıllar önce yaptık. Köy yerleşim alanlarının sınırlarını 100 metreden 300 metreye çıkardık. Birçok köyümüz için kırsal gelişim alanı planlarını hazırlayıp bakanlığa verdik. Aradan beş yıl geçmiş, şimdi çıkıp ‘Haziran’da yapacağız’ diyorlar. Bu, bizim aklımızla alay etmektir." ifadelerini kullandı.

Hedefler ve üyelik bilgileri

Gürkan, kırsal mahallelere doğalgaz ulaştırma çalışmalarının sürdüğünü ve 2027 yılı sonuna kadar Kestel'in tüm köylerini doğalgaza kavuşturmayı hedeflediklerini açıkladı. AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, teşkilatın saha çalışmaları sayesinde geçen yıl partilerine bin 240 yeni üye kazandırdığını söyledi.

Toplantının sonunda İlçe Kurucu Yönetim Kurulu Üyelerine plaket takdim edildi ve AK Parti'ye katılan yeni üyelere, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen teşekkür belgeleri Başkan Davut Gürkan tarafından verildi.

AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI DAVUT GÜRKAN, BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN "KÖY YERLEŞİK ALANLARI...

AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI DAVUT GÜRKAN, BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN "KÖY YERLEŞİK ALANLARI GENİŞLİYOR, YENİ PLAN HAZİRAN’DA" AÇIKLAMASINA TEPKİ GÖSTEREREK, BU DÜZENLEMEYİ AK PARTİ OLARAK 2021 YILINDA HAYATA GEÇİRDİKLERİNİ SÖYLEDİ. BAŞKAN GÜRKAN, "BEŞ YIL ÖNCE YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMAYI BUGÜN YENİYMİŞ GİBİ ANLATMALARI AKLIMIZLA ALAY ETMEKTİR" DEDİ.

AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI DAVUT GÜRKAN, BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN "KÖY YERLEŞİK ALANLARI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Davut Gürkan'dan Bursa Büyükşehir'e Sert Çıkış: Köy Yerleşik Alanları ve Zam Eleştirisi
2
Ferhat Salt'ın Karabük Halk Buluşması: Gaziler ve Muhtarlarla İstişare
3
Malatya Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndan Düzeltme: Halit Erşahin'in Açıklaması
4
Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı Kabul Etti
5
Karabiga'da Köprü Müjdesi: Elbi ve Gider Ankara'da Güçlü Temaslarda
6
Erzurum'a Bedelli Eğitim Merkezi Nisan 2026'da Açılıyor, Komando Tugayı da Kurulacak
7
Kahta Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Yeni Başkan: Halil Can

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları