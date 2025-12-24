Yılmaz Tunç: 11. Yargı Paketi ile Türkiye Yüzyılı’nda Adaleti Güçlendireceğiz

TBMM kabulü sonrası Bakan Tunç'tan kapsamlı değerlendirme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen 'Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Tunç, paketin Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi hedefleri doğrultusunda hazırlandığını ve bu düzenlemelerle; toplumsal huzurun desteklenmesi, suçla daha etkin mücadele edilmesi, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ile infaz adaletinin sağlanması alanlarında önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Bakan Tunç'un açıklamasından dikkat çeken bölüm şu şekilde: "Kanun teklifinin yasalaşma sürecinde emeği ve katkısı bulunan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı yapmak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

Açıklamada ayrıca teklifin hayırlı olması dilendi ve paketin adalet sisteminde öngörülebilirlik ile etkinliği artırmaya dönük bir adım olduğu bir kez daha ifade edildi.

