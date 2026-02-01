Hayati Yazıcı: 'Millet Kendi Anayasasını Yapmalı' — Yeni Anayasa Vurgusu

Hayati Yazıcı: 'Millet Kendi Anayasasını Yapmalı'

Muğla'da yapılan toplantıda yeni anayasa çağrısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Muğla'da düzenlenen Genişletilmiş İl Danışman Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, mevcut anayasanın darbe dönemlerinin izlerini taşıdığını belirterek Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Yazıcı, toplantının Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Salonu'nda gerçekleştirildiğini hatırlatarak Meclis duvarlarında yer alan "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözüne atıfta bulundu. Yazıcı, milletin bugüne kadar anayasa yapma hakkını tam anlamıyla kullanamadığını söyledi.

Mevcut anayasa üzerinde yapılan düzenlemelere de değinen Yazıcı, "Bütün bunlara rağmen bugün yürürlükte bulunan anayasada gerçekleştirilen 19 değişikliğin 12 tanesi bizim iktidarımız döneminde yapıldı. En büyük değişikliği 2017 yılında gerçekleştirerek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni getirdik" ifadelerini kullandı.

Yazıcı, yapılan değişikliklere rağmen anayasanın bir bütünlük arz etmediğini vurgulayarak, yeni anayasa hedefinin hem AK Parti'nin kuruluş bildirgesinde hem de muhalefetin vaatlerinde yer aldığını aktardı. Yazıcı, taleplerini özetleyerek şunları söyledi: "Talebimiz açık; Türkiye yeni bir anayasa yapmalı ve bu anayasaya millet damgasını vurmalı. Milletimiz, sahip olduğu anayasa yapma hakkını artık tam tekmil bir şekilde kullanabilmelidir."

