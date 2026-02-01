Yılmaz Tunç: Bilecik ve Alaşehir Adalet Binaları İhalesi Yarın

Bakan Yılmaz Tunç, Bilecik ve Alaşehir adalet binalarının ihalesinin yarın yapılacağını ve projelerin özellikleri ile kapasitesini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 18:39
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 18:39
Yılmaz Tunç: Bilecik ve Alaşehir Adalet Binaları İhalesi Yarın

Yılmaz Tunç: Bilecik ve Alaşehir Adalet Binaları İhalesi Yarın

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilecik ve Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yapılacak adalet binalarının ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini duyurdu.

Genel açıklama

Sosyal medya paylaşımında adalet hizmetlerinin sunumunun kalitesini artırmak için adımları kararlılıkla atmaya devam ettiklerini belirten Bakan Tunç, şehirlere yeni adalet binaları kazandırdıklarını ve fiziki kapasiteyi güçlendirdiklerini ifade etti.

Bilecik Adalet Binası

Bakan Tunç, Bilecik adalet binasının yapım ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Adalet binamız, 22 bin 100 metrekare kullanım alanı, bodrum, zemin ve 4 kat, 45 hakim ve cumhuriyet savcısı odası, 19 duruşma salonu, 100 kişilik toplantı ve konferans salonu, 200 araçlık otoparktan oluşacak".

Tunç, binanın depreme dayanıklı, modern ve teknolojinin tüm imkanlarının kullanılacağı bir yapı olacağını belirterek, "Bilecik adalet binamızın şimdiden şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Alaşehir Adalet Binası

Manisa Alaşehir adalet binasının yapım ihalesinin de yarın gerçekleştirileceğini belirten Bakan Tunç, Alaşehir projesinin özelliklerini şöyle açıkladı:

"Alaşehir adalet binamız, 21 bin 776 metrekare kullanım alanı, bodrum, zemin ve 4 kat, 39 hakim ve cumhuriyet savcısı odası, 12 duruşma salonu, 106 kişilik toplantı ve konferans salonu, 186 araçlık kapalı ve açık otoparktan oluşacak."

Tunç, ihalenin ardından en kısa sürede temelinin atılacağını belirterek, "Alaşehir adalet binamızın ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ, "ADALET BİNAMIZ, 22 BİN 100 METREKARE KULLANIM ALANI, BODRUM, ZEMİN VE...

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ, "ADALET BİNAMIZ, 22 BİN 100 METREKARE KULLANIM ALANI, BODRUM, ZEMİN VE 4 KAT, 45 HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI ODASI, 19 DURUŞMA SALONU, 100 KİŞİLİK TOPLANTI VE KONFERANS SALONU, 200 ARAÇLIK OTOPARKTAN OLUŞACAK" DEDİ.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ, "ADALET BİNAMIZ, 22 BİN 100 METREKARE KULLANIM ALANI, BODRUM, ZEMİN VE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yılmaz Tunç: Bilecik ve Alaşehir Adalet Binaları İhalesi Yarın
2
Hayati Yazıcı: 'Millet Kendi Anayasasını Yapmalı' — Yeni Anayasa Vurgusu
3
Özgür Özel: Suriye’nin huzuru Türkiye’ye de kazandırır
4
Tunç: "Terörsüz Türkiye, 23 Yılda Katettiğimiz Mesafe Sayesindedir"
5
Rahim Ağzı Kanseri: HPV Aşısı ve Tarama ile 'Güç Sende'
6
Karatay'da 60 Kişilik Arama ve Kurtarma Ekibi Teknik ve Psikolojik Eğitimlerle Güçleniyor
7
Destici: Deprem Bölgeleri Ayağa Kalkıyor, Devletimiz Güçlüdür

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları