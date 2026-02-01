Yılmaz Tunç: Bilecik ve Alaşehir Adalet Binaları İhalesi Yarın

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilecik ve Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yapılacak adalet binalarının ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini duyurdu.

Genel açıklama

Sosyal medya paylaşımında adalet hizmetlerinin sunumunun kalitesini artırmak için adımları kararlılıkla atmaya devam ettiklerini belirten Bakan Tunç, şehirlere yeni adalet binaları kazandırdıklarını ve fiziki kapasiteyi güçlendirdiklerini ifade etti.

Bilecik Adalet Binası

Bakan Tunç, Bilecik adalet binasının yapım ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Adalet binamız, 22 bin 100 metrekare kullanım alanı, bodrum, zemin ve 4 kat, 45 hakim ve cumhuriyet savcısı odası, 19 duruşma salonu, 100 kişilik toplantı ve konferans salonu, 200 araçlık otoparktan oluşacak".

Tunç, binanın depreme dayanıklı, modern ve teknolojinin tüm imkanlarının kullanılacağı bir yapı olacağını belirterek, "Bilecik adalet binamızın şimdiden şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Alaşehir Adalet Binası

Manisa Alaşehir adalet binasının yapım ihalesinin de yarın gerçekleştirileceğini belirten Bakan Tunç, Alaşehir projesinin özelliklerini şöyle açıkladı:

"Alaşehir adalet binamız, 21 bin 776 metrekare kullanım alanı, bodrum, zemin ve 4 kat, 39 hakim ve cumhuriyet savcısı odası, 12 duruşma salonu, 106 kişilik toplantı ve konferans salonu, 186 araçlık kapalı ve açık otoparktan oluşacak."

Tunç, ihalenin ardından en kısa sürede temelinin atılacağını belirterek, "Alaşehir adalet binamızın ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

