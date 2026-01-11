Destici: "Terörle Müzakere Olmaz, Mücadeleyle Kökü Kazınmalı" — BBP Çanakkale Kongresi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Çanakkale İl Kongresi'nde terörle müzakereye karşı çıkarak mücadeleyle kökünün kazınması gerektiğini ve ailelere kapsamlı destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 20:29
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 21:01
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Çanakkale Olağan 2. İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, terörle mücadele ve aile politikalarını gündeme taşıdı.

Terörle mücadelede kararlılık

"Terörle, teröristle müzakere olmaz, mücadele edilerek kökü kazınmalıdır." diyen Destici, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 41 yıldır terörle mücadele ettiğini vurguladı ve PKK'yı hiçbir zaman Kürtlerle özdeşleştirmediklerini, bundan sonra da böyle bakmayacaklarını belirtti.

Destici, sözlerine şu değerlendirmeleri de ekledi: "Evet binlerce şehit verdik. On binlerce insan hayatını kaybetti. Ama millet olarak yılmadık ve yıkılmadık. Allah’ın izniyle de yılmayacağız ve yıkılmayacağız. Sadece bunu yapmadılar. Aynı zamanda bizi ayrıştırmaya, bölmeye çalıştılar. Bir Kürt-Türkmen kavgası çıkarmaya çalıştılar. Ama elhamdülillah bunda da başarılı olamadılar. Ve bugün biz yine vatanımızda, vatan toprağında Kürt, Türkmen, Arap Boşnak, Çerkez, Arnavut, Muhacir, Alevi, Sünni hep birlikte kardeşçe yaşıyoruz ve kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz."

DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve bazı muhalefet yöneticilerinin açıklamalarına tepki gösteren Destici, Suriye sahasındaki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerinde de eleştirilerini sıraladı. Destici, Türkiye'nin diplomasi ve güvenlik yaklaşımını savunarak, ülkede yaşayanların Türkiye Cumhuriyeti kimliğiyle onurlu vatandaş olma sorumluluğunu hatırlattı ve gerektiğinde devletten ayrılma çağrısı yapanlara sert tepki gösterdi.

DEM Parti, CHP ve bölgesel tepkiler

Destici, DEM Parti ve bazı CHP temsilcilerinin Suriye'deki operasyonlara ilişkin benzer söylemlerini eleştirdi; özellikle PKK, YPG, PYD ve SDG unsurlarına yönelik destek beyânlarını kınadı. Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı'nın açıklamalarına atıfta bulunarak, Türkiye'nin Suriye'nin birliğini ve terörden arındırılmasını desteklediğini hatırlattı.

Aileye sahip çıkma vaadi

"Ailemize sahip çıkacağız" diyen Destici, özellikle yurt dışı kökenli bazı sanatçıların toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti ve gençlerin ahlaki yozlaşmasına karşı uyarılarda bulundu. Aile kurumu ve nüfus konusundaki endişelerini şöyle ifade etti: "Bakın bizim aile kurumumuz çatırdıyor. Çocuk sayısı 3’lerden, 4’lerden 1.4'lere geldi. Bir millet için en büyük tehlike ve tehdit budur."

Devletin aileye daha güçlü destek vermesi gerektiğini savunan Destici, somut taleplerini paylaştı: çocuk başına en az 5 bin lira destek, çalışan ve çocuklu kadınlara işe giriş-çıkışta 1 saat esneklik, kreş imkanlarının yaygınlaştırılması, yeterli kreş bulunmayan yerlerde devlet ortak kreş alanları oluşturulması ve kirada yaşayan ailelerin kiralarının, okuyan çocukların okul masraflarının devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.

Kongre sonrası

Kongre programında halk oyunları gösterisi yer aldı. Tek adayla gidilen süreçte Birol Tegen yeniden il başkanı seçildi ve program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

