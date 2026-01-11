Trump'tan Küba'ya Sert Uyarı: 'Petrol ve Para Sıfır'

Trump, Truth Social'da Küba'ya petrol ve para akışını durduracağını belirtti. Venezuela'nın Küba'ya günde ortalama 27 bin varil petrol gönderdiği verilerle gündemde.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 17:27
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 17:27
Trump'tan Küba'ya sert uyarı: "Küba’ya artık petrol ya da para gitmeyecek. Sıfır!"

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Küba'ya yönelik güçlü bir uyarıda bulundu.

Trump'ın açıklaması

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Küba, uzun yıllar boyunca Venezuela’dan gelen büyük miktarlarda petrol ve para ile yaşadı. Karşılığında Küba, son iki Venezuelalı diktatör için ‘Güvenlik Hizmetleri’ sağladı, ama artık değil! O Kübalıların çoğu, geçen haftaki ABD saldırısında öldü. Venezuela artık kendilerini yıllarca rehin tutan haydutlar ve şantajcılardan korunmaya ihtiyaç duymuyor. Venezuela’nın artık, dünyadaki en güçlü orduya (açık ara!) sahip olan Amerika Birleşik Devletleri var; onları koruyacak ve koruyacağız"

Trump doğrudan Küba'ya hitap ederek ekledi: "Küba’ya artık petrol ya da para gitmeyecek. Sıfır! Çok geç olmadan önce bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum." Paylaşımını "Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" sözleriyle tamamladı.

Venezuela'nın desteği ve veriler

Denizcilik verileri ve Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA belgelerine göre, geçen yılın ocak ile kasım ayları arasında Venezuela, Küba’ya günde ortalama 27 bin varil petrol göndermiş; bu miktar, Küba’nın petrol açığının yaklaşık yüzde 50’sini karşılıyor.

Fox News röportajındaki değerlendirme

Geçtiğimiz hafta Fox News televizyonuna verdiği röportajda Trump, Venezuela'daki yönetim değişikliğinin Küba üzerinde de etkili olacağını savunarak, "Küba Venezuela’yı koruyor, Venezuela da Küba’ya petrol gelirinden para sağlıyordu. Uzun zamandır sistem bu şekilde işliyordu. Ancak artık işler o şekilde yürümüyor. Bu yüzden Küba’nın ne yapacağını bilmiyorum. Bence Küba çökecek" şeklinde konuşmuştu.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

