Yüreğir Belediyesi ve Tayvan Büyükelçiliği'nden Engellilere Tekerlekli Sandalye Dağıtımı

Yüreğir Belediyesi ve Tayvan Büyükelçiliği iş birliğiyle ilçedeki engelli bireylere tekerlekli sandalye dağıtıldı; Ali Demirçalı ve Chih-Yang Huang törende konuştu.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:30
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:30
Yüreğir Belediyesi ile Tayvan Büyükelçiliği tarafından yürütülen proje kapsamında ilçedeki engelli bireylere tekerlekli sandalye dağıtımı törenle gerçekleştirildi.

Törenin Amacı

Yüreğir Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak ve toplumsal hayata eşit ve onurlu katılımlarını sağlamak amacıyla düzenlenen törende tekerlekli sandalyeleri hak sahiplerine teslim etti.

Başkanın Mesajı

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı törende yaptığı konuşmada, 'Yüreğir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı destek, engelli bireylerimizin günlük yaşamlarını daha bağımsız sürdürebilmeleri açısından büyük önem taşıyor' dedi.

Tayvan Büyükelçiliği'nin Katkısı

Tayvan Büyükelçisi Chih-Yang Huang ise projeye katkı sağlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, engelli bireylerin hayatına dokunan bu projenin parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Tayvan ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin ve sosyal dayanışmaya dayalı iş birliklerinin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

