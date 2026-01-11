Yüreğir Belediyesi ve Tayvan Büyükelçiliği'nden Engellilere Tekerlekli Sandalye Dağıtımı

Yüreğir Belediyesi ile Tayvan Büyükelçiliği tarafından yürütülen proje kapsamında ilçedeki engelli bireylere tekerlekli sandalye dağıtımı törenle gerçekleştirildi.

Törenin Amacı

Yüreğir Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak ve toplumsal hayata eşit ve onurlu katılımlarını sağlamak amacıyla düzenlenen törende tekerlekli sandalyeleri hak sahiplerine teslim etti.

Başkanın Mesajı

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı törende yaptığı konuşmada, 'Yüreğir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı destek, engelli bireylerimizin günlük yaşamlarını daha bağımsız sürdürebilmeleri açısından büyük önem taşıyor' dedi.

Tayvan Büyükelçiliği'nin Katkısı

Tayvan Büyükelçisi Chih-Yang Huang ise projeye katkı sağlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, engelli bireylerin hayatına dokunan bu projenin parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Tayvan ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin ve sosyal dayanışmaya dayalı iş birliklerinin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini vurguladı.

YÜREĞİR BELEDİYESİ İLE TAYVAN BÜYÜKELÇİLİĞİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE KAPSAMINDA İLÇEDEKİ ENGELLİ BİREYLERE TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITILDI.