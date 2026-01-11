Elazığ’da SSK arazisine ikinci basamak hastane için siyasetçiler tek yürek

AK Parti, MHP ve CHP milletvekilleri alanda ortak açıklama yaptı

Elazığ’da 2020 depreminde ağır hasar görerek yıkılan eski SSK Hastanesi arazisinde, kentin merkezine ikinci basamak bir hastane kazandırılması için AK Parti, MHP ve CHP milletvekilleri bir araya gelerek ortak açıklamalarda bulundu.

Yıldızbağları Mahallesi’nde bulunan eski SSK Hastanesi, 2020 depreminin ardından yıkılmıştı. O dönemde yapılan Fethi Sekin Şehir Hastanesi kentin doğusunda; yeni planlanan üniversite hastanesi ise batıda kalıyor. Hayırseverlerin şartlı bağışı nedeniyle arazi yalnızca sağlık amaçlı yapılara tahsis edildiği için uzun süredir boş duruyor.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ’ın birlikteliğini vurgulayarak şunları söyledi: "Her birimizin çocukluğunun ve gençliğinin hikayesinin olduğu bir hastanenin olduğu bölgenin önündeyiz. Burası şartlı olarak yardımseverler tarafından bağışlanmış bir arsa. Hem batıda bir hastanenin yapılacak olması, hem de doğuda bulunan Fethi Sekin Şehir Hastanemizin yoğunluğu, merkezde ikinci basamak hastanelerin kurulmasını bir zaruret haline getirmiştir. Hastanenin depremden yıkıldıktan sonra sıkıntılar yaşadığını biliyoruz ve görüyoruz. Buradaki esnaf arkadaşlarımızın ciddi sıkıntılar yaşadığını da biliyoruz. Bunu tolere etmek açısından hastanenin mutlaka yapılması gerektiğine inanıyoruz ve bunun için de mücadele veriyoruz. Eski SSK Hastanemizi buraya kazandıracağız. Esnafımızı ve vatandaşlarımızı tekrar mutlu etmek için mücadele veriyoruz."

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ise yapılan ve yapılacak çalışmalara ilişkin şunları aktardı: "Buradaki problemin çok daha büyüklerinde büyük mesafe aldık. Bunun da sebebi, burada iktidar ya da muhalefet demeden aynı hedefe odaklanmış olmamızdır. Bölgenin sosyal ve ekonomik yönden kalkınması için SSK Hastanesi’nin yeniden faaliyete geçmesi çok önemlidir. Bölgemizin yeniden bir cazibe merkezine kavuşması, atıl hale gelmiş esnafımızın işler hale getirilebilmesi için burada bu hastanenin kesinlikle yapılması lazım."

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol de birlikteliğin kent için önemine dikkat çekerek, "Bu birliktelikten Elazığ halkı da son derece memnun. İktidar parti, muhalefet parti ayrımı yapmadan kentte yaşanan sorunlarla ilgili ortak aklın ve vicdanının geliştirilmesine yönelik sürekli bir aradayız. Bir sorunun çözümüyle ilgili farklı düşüncelerimiz olsa da farklı noktalarda başarabilen siyasi anlayışa sahibiz. Bugün eski SSK Hastanesi olarak bilinen arsanın üstündeyiz. Bu hastaneyi Elazığ’ın tarihiyle özleşen bölgede yalnızca bir sağlık hizmetiyle değil, bu bölgedeki sosyal ve ticari yaşantının gelişmesine de son derece katkı veren bir hastaneydi. Daha sonra Fethi Sekin Şehir Hastanemizin yapılması ve 2020 yılındaki deprem sonrasında binanın çürük çıkması nedeniyle yıkıldı. Uzun süreden beridir de burası boş bir arsa olarak kalıyor. Hayırsever vatandaşın şartlı bağışından dolayı, sağlık kompleksinin veya hastanenin dışında da bu arazi kullanılamıyor. Geldiğimiz noktada, şehir hastanesinin kentin doğusuna yapılmış olması ayrıca yeni yapılacak olan üniversite hastanemizin de batıya yapılacak olmasından kaynaklı bu bölgede ikinci basamak bir hastanenin yapılmasıdır" diye konuştu.

Milletvekilleri, söz konusu alanın yeniden sağlık hizmetine kazandırılması için yürütülen çalışmaların sürdüğünü ve bölge esnafı ile halkın beklentisini karşılamak için ortak çaba gösterdiklerini belirtti.

(SOLDAN SAĞA) MHP MİLLETVEKİLİ SEMİH IŞIKVER, AK PARTİ MİLLETVEKİLİ EJDER AÇIKKAPI VE CHP MİLLETVEKİLİ GÜRSEL EROL