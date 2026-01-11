Grynkewich: Arktik ve Kuzey Avrupa, Stratejik Rekabetin Ön Cephesi

NATO’nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich, İsveç’te düzenlenen Halk ve Savunma Ulusal Konferansı’nda yaptığı konuşmada Arktik bölgesinin artan stratejik önemine vurgu yaptı.

Rusya, Çin ve dış destek veren aktörler

Grynkewich, Ukrayna’daki savaşa destek veren aktörlere işaret ederek, "Çin, Putin’in savaş makinesini finans etmeyi sürdürüyor. İran, teknoloji ve silah sağlamaya devam ediyor. Kuzey Koreli muharip birlikler ise Ukrayna sınırında Rusya’da bulunmaya devam ediyor. Elbette Rusya, İran ve Venezuela arasında da bir kesişim var. Savaşın finansmanına katkı sağlayan karanlık petrol tankerleri filosu söz konusu" değerlendirmesinde bulundu.

Arktik'te artan askeri faaliyetler

Orgeneral Grynkewich, buzların erimesiyle yeni deniz yolları açıldığını ve bölgedeki kaynak keşiflerinin stratejik önemi artırdığını belirterek, "Arktik’te ve Yüksek Kuzey’de benzer bir eğilim görüyoruz. Rus ve Çin gemileri, giderek daha fazla ortak devriye gerçekleştiriyor. Çin’e ait buz kırıcılar ve araştırma gemileri, Arktik sularında bulunuyor ve bu araştırmalar, barışçıl amaçlara yönelik değil, askeri bir avantaj elde etme hedefiyle gerçekleştiriliyor. Rusya ise Barents Denizi’nde gelişmiş kabiliyetlerini test etmeye devam ediyor."

Grynkewich, yeni deniz yolları ortaya çıktıkça ve yeni kaynaklar keşfedildikçe bölgedeki risklerin; hibrit tehditler, hava sahası ihlalleri, GPS ve GNSS karıştırma saldırıları ile Baltık Denizi’nde sualtı altyapısını hedef alan gölge filo operasyonları bağlamında arttığını vurguladı. "Kısacası Arktik bölgesi ve Kuzey Avrupa, stratejik rekabetin ön cephesi haline geldi" dedi.

Giderek büyüyen bir tehdit

NATO sınırı yakınlarında Çin veya Rus gemilerinin faaliyetlerinin tehdit olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin soru üzerine Grynkewich, "Bu, giderek daha büyük bir tehdide dönüşecektir. Buzlar eridikçe ve erişim arttıkça, Rusya ve Çin’in birlikte çalıştığını kesinlikle görüyoruz. Çin gemileri, Rusya ile yalnızca Rusya’nın kuzey kıyılarında değil, Alaska’nın kuzeyinde ve Kanada yakınlarında da devriye geziyor. Daha önce belirttiğim gibi, bu barışçıl amaçlar için değil. Bu, çok hızlı büyüyebilecek bir mesele ve buna karşı dikkatli ve hazırlıklı olmamız gerekiyor" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland açıklamalarının NATO açısından bir değişikliğe yol açıp açmayacağına dair soruya ise Grynkewich, "Söylemlerin siyasi boyutları hakkında yorum yapmayacağım. Bir asker olarak bu benim görevim değil" diye cevap verdi.

İsveç Başbakanı Kristersson’tan Trump eleştirisi

Konferansta konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland ve Danimarka’ya yönelik tehdit içerikli açıklamalarını eleştirdi. Kristersson, kurallara dayalı uluslararası düzenin ciddi bir tehdit altında olduğunu belirterek, "ABD’nin Venezuela’da yaptıklarına uluslararası hukuk açısından son derece sert eleştiriler getiriyoruz. Grönland ve Danimarka’ya yönelik tehdit söylemlerini de sert bir şekilde eleştiriyoruz" dedi.

Kristersson ayrıca, Trump’ın yıllar boyunca sadık bir müttefik olan Danimarka’yı tehdit etmek yerine bu ülkeye teşekkür etmesi gerektiğini ifade etti.

Trump’ın Grönland açıklaması

Habere göre, ABD Başkanı Donald Trump cuma günü yaptığı açıklamada ABD’nin gelecekte Rusya ve Çin’in Grönland’ı ele geçirmesine engel olmak için bu adanın sahibi olması gerektiğini söylemişti.

NATO’nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich, buzların erimesi ve yeni yolların açılmasıyla birlikte Arktik bölgesinin stratejik öneminin arttığını belirterek, "Arktik bölgesi ve Kuzey Avrupa, stratejik rekabetin ön cephesi haline geldi" dedi.