Özgür Özel'den Denizli çağrısı: 'Seçim sath-ı mailindeyiz, kapı kapı gezmeye var mısınız?'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde partililere kararlı bir kampanya çağrısı yaptı ve Merkezefendi Belediyesi Atatürk Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı.

Atatürk Bilim Merkezi açılışı ve Merkezefendi vizyonu

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan açılış konuşmasında, belediyeciliğin kısa döneme sıkışmayıp uzun vadeli vizyon gerektirdiğini vurguladı. Doğan, belediyenin sosyal hizmetlerini ve yerel üretimi önceleyen uygulamalarını anlatarak şunları söyledi: "Bugün burada bir binayı değil, geleceği gökyüzüne aydınlığa açan güzel bir kapıyı açıyoruz. Göreve geldiğimizde sizlere bir söz vermiştik. Hiç kimse bu şehirde yatağa aç girmeyecek, bu şehirde hiç kimse kendisini sahipsiz hissetmeyecek demiştik. Bugün karşınızda alnımız ak, başımız dik duruyorsak sizlerin verdiği destek sayesindedir. İyi ki varsınız. Bu yolculuğa ‘önce insan’ diyerek çıktık. Ülke yangın yeriyken buna kayıtsız kalamazdık. Sosyal belediyeciliğe Denizli’de bir anlam kattık. Çocuklarımızı Hak Süt’le buluşturduk. Halk Et’i sizlerle birlikte açtık. Bu da yetmez dedik, marketlerimizi açtık. Son olarak mandıramızı açtık. Etimizi, sütümüzü, peynirimizi kendimiz üretiyoruz. Denizli’de sizlerle birlikte bir fırın kurduk. Halk Ekmek’i Denizli’nin dört bir tarafında sizlerle buluşturuyoruz. 50 mahallemizin 25’inde kadın çocuk yaşam merkezlerimizi kurduk. Kadın üretimin içerisinde olmalı dedik. Kadın kooperatiflerimiz ünlü markalara satış yapıyorlar. Söz veriyorum kooperatif işini daha da geliştireceğiz. 3 kreşimizi açtık. Yeşil alan sayımızı 5 kat arttırdık. Bunlar da yetmez yeni dönem projelerimizin devamını getireceğiz. Balık halini yeniden yapacağız. Ama bugünün anlamı başka. Belediye başkanlarının vizyonu olmalı. Belediye başkanları günlük, haftalık, aylık değil, şehrinin 20 yılını planlamalı. Burası o hayalin, o vizyonun vücut bulmuş hali. Şehrimize hayırlı olsun. Burası sadece Denizli’nin değil, Ege’nin parlayan yıldızı olacak. Pretoryumumuz olacak, çocuklar farklı hikayeleri hissedecek. Şehrimizdeki iklim krizini burada çözmeye çalışacağız. Çocuklarımıza burada depremle mücadeleyi öğreteceğiz. ‘En hakiki mürşit ilimdir’ diyen, ‘Benim ümidim gençliktir’ diyen Atatürk’ün adını bu bilim merkezinde yaşatacağız".

Birlik ve hizmet vurgusu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, şehrin kaynaklarına sahip çıkma ve farklı kesimleri kucaklayan bir yönetim anlayışını öne çıkardı. Çavuşoğlu, "Bu şehrin insanlarının ayrıştırıldığı değil, farklı renkleriyle birlikte mutlu oldukları bir şehri beraber oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Yağmura rağmen dolan meydan ve sert tepki

Özel, miting alanındaki yoğun yağmura rağmen kalabalığın coşkusuna dikkat çekerek, partisinin meydanı doldurduğunu söyledi ve eleştirilere yanıt verdi: "Denizli’de inanılmaz bir yağmur var. Kimse gelmez, millet saçak altında durur. O meydan dolmaz, bugün bu miting patlar’ dediler. Dediler ki ‘Bir sahne var, önü çok büyük bir meydan.’ Dedim ki ‘Yağmur varsa sahne olmaz. Millet yaşta, genel başkan kuruda olmaz.’ ‘Otobüsü çekin’ dedim, ‘Ben oraya gideceğim, o meydan da dolacak. Rahmet yağacak, o meydan tıklım tıklım olacak.’" Özel, meydanda haksızlıklara, vicdansızlıklara ve ekonomik sıkıntılara karşı itiraz eden geniş bir kesimin bulunduğunu belirtti.

Seçim sath-ı maili: Bin günlük kampanya çağrısı

Seçim sürecine ilişkin net mesajlar veren Özel, partililere ve vatandaşlara şu çağrıyı yaptı: "Tarihin en uzun, en kalabalık, en mücadeleci seçim sath-ı mailindeyiz. Bugün seçimin 298’inci günü. Çok kaçsalar bininci güne kadar kaçarlar. Gerekirse bin günlük seçim kampanyası neferi olmaya var mısınız? Kapı kapı gezmeye, köy gezmeye, bulup konuşup ikna etmeye, oyları teker teker toplamaya var mısınız? Yollarda, sokaklarda, köylerde ve fabrikalarda birlikte yürüyecek miyiz? Hadi o zaman yürüyelim arkadaşlar".

Özel ayrıca, Büyükşehir yönetimindeki uygulamalar üzerinden tüm Türkiye'ye örnek olunacağını söyleyerek, Denizli yönetim anlayışının akıl, fikir, çalışkanlık ve vicdanla ülke çapında uygulanacağını vurguladı.

