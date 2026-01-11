GKRY Lideri Hristodulidis'in Eşi Philippa Karsera AFKS'ten İstifa Etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis’in eşi Lady Philippa Karsera, sosyal medya üzerinden maruz kaldığı yoğun baskılar ve hakaretler sonrası sivil toplum kuruluşu Bağımsız Sosyal Destek Ajansı (AFKS) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etti.

Sosyal medya saldırıları ve Karsera'nın açıklaması

Karsera, yaptığı yazılı açıklamada son 24 saat içinde sosyal medya hesapları üzerinden kendisi ve çocukları hakkında yayılan yanlış haberler, iftira niteliğindeki yorumlar ve asılsız davranış iddialarına dikkat çekti. Bu paylaşımların eleştirel süzgeçten geçirilmeden geniş kitlelere ulaşmasının ciddi bir risk oluşturduğunu belirten Karsera, saldırıların hem kendisinin hem de ailesinin temel insan haklarının ihlali olduğunu ve açıkça iftira içerdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı eşi olmanın bu tür saldırıları haklı veya mazur göstermeyeceğini ifade eden Karsera, haklarını savunmanın yalnızca bir hak değil aynı zamanda bir yükümlülük olduğuna inandığını belirterek hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

8 Ocak'ta sızdırılan video ve kampanya harcaması iddiası

GKRY’de 8 Ocak’ta internete sızdırılan bir video ile Hristodulidis’in 2023 seçim kampanyası harcamalarına ilişkin 1 milyon euroluk sınırı aşmak için yasa dışı yöntemlere başvurduğu iddia edilmişti. Videoda, eski Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in ‘Seçimlerde yaklaşık 1 milyon euroluk bir üst sınır var. Bu yüzden bazen bu bütçenin üzerine çıkabilmek için nakit paraya ihtiyaç duyuluyor. Bu yüzden parayı nakit olarak harcıyorlar. Size söylediğim şey bu, bu nakit para’ sözleri yer alıyordu.

Videoda ayrıca Hristodulidis’in nakit paraya ihtiyaç duyduğunda eşi Philippa Karsera’nın kız kardeşi Kristia Karsera ile evli olan Başkanlık Ofisi Müdürü Haralambos Haralambus’u aradığı ve paraların ‘bağış’ adı altında alındığı iddia edilmişti. Bu iddialar, Hristodulidis ve ailesinin eleştirilerin odağı olmaya devam etmesine yol açtı.

Karsera’nın istifası, sosyal medyada artan baskı ve asılsız iddiaların kişisel sınırları zorlaması nedeniyle geldi; konuya ilişkin hukuki adımların izleneceği bildirildi.

