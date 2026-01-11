Dr. Mehmet Kasapoğlu: Gazeteciler Toplumun Hafızasıdır — 10 Ocak İzmir Ziyareti

İzmir'de yerel basınla buluşma

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti İzmir Milletvekili ve Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle İzmir’deki yerel basın kuruluşlarını ziyaret etti. Kasapoğlu, buluşmada gazetecilik mesleğinin toplumun gerçeğe ulaşma hakkının teminatı olduğunu vurguladı.

'Gazeteciler sadece haber yapan değil, toplumun hafızasını tutan insanlardır.' ifadesini kullanan Kasapoğlu, gazetecilerin 'toplumun gören gözü, işiten kulağı' olduğunu belirtti. Gazeteciliğin masa başında biten bir iş olmadığını; deprem enkazı, adliye koridoru veya köy okulu bahçesi gibi yerlerde, soğukta, sıcakta, gecenin bir vakti ya da sabahın erken saatinde fedakârlık ve hakikat arayışıyla sürdürüldüğünü anlattı.

Kasapoğlu, TBMM'de yürüttükleri Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu çalışmalarına da atıfta bulunarak, sahadaki gerçekleri, ailelerin sesini ve engelli vatandaşların günlük hayatta karşılaştığı görünmez engelleri kamuoyuna taşıyanın yerel basın olduğuna dikkat çekti. Basının dijital dünyada yürüttüğü çalışmaları ve hazırlanan 'erişilebilirlik' vizyonunu toplumun her kesimine ulaştırmadaki rolünü övdü.

Kasapoğlu, 'Engel bireyde değil, kaldırımlardadır' sözünü hatırlatarak, bu zihniyet değişiminin toplumsal karşılık bulması için güçlü, özgür ve sorumluluk sahibi bir basına ihtiyaç olduğunu söyledi. Her haberin, atılan her başlık ve çekilen her karenin bu dönüşümün parçası olduğunu vurguladı.

Konuşmasını, meslek onurunu koruyan tüm basın emekçilerine teşekkür ederek sürdüren Kasapoğlu, görevi başında hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle andı ve basın çalışanlarına sağlık, kolaylık ve başarı dileklerini iletti.

