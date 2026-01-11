Myanmar'da Parlamento Seçiminin İkinci Turu Başladı

Myanmar'da Parlamento seçiminin ikinci turu başladı

Askeri yönetim kontrolündeki Myanmar’da, ilk turu 28 Aralık’ta yapılan parlamento seçiminin ikinci turu yerel saatle 06.00’dan itibaren başladı. Ülkede, 3 tur şeklinde planlanan seçimin bu aşamasında seçmenler oy kullanmak üzere sandık başına gidiyor.

Seçim takvimi ve kapsam

Ülke genelinde Sagaing, Magway, Mandalay, Bago ve Tanintharyi bölgeleri ile Mon, Shan, Kachin, Kayah ve Kayin eyaletlerinde toplam 100 kasabada oy verme merkezleri açıldı. Seçim üç tura bölünmüş durumda; ilk tur 28 Aralık’ta, üçüncü tur ise 25 Ocak’ta yapılması planlanıyor. Devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 65 kasaba seçime katılamayacak.

Cunta sözcüsünün açıklamaları

Cunta sözcüsü Zaw Min Tun, gazetecilere yaptığı açıklamada Nisan ayında yeni bir hükümet kurulacağını ve bunun yurtdışında kabul göreceğini, yaptırımların hafifleyeceğini ve yabancı yatırımın geri döneceğini söyledi. Zaw Min Tun, "Bu sadece hükümetin zaferi değil, halkın zaferi, demokrasi ve barış isteyenlerin bir başarısıdır. Seçimden sonra kısıtlamaların azalacağına ve uluslararası ilişkilerin daha açık ve görünür hale geleceğine inanıyorum" dedi.

USDP'nin durumu ve katılım iddiası

Askeri yönetim, 28 Aralık’taki oylardan sonra katılımın yüzde 52 olduğunu iddia etti. Yönetimin desteklediği Birlik Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP), yasama meclisinin alt kanadında yarışılan sandalyelerin yüzde 80’inden fazlasını kazandığını açıkladı. USDP, askerî yönetim tarafından 2010 yılında siyasi aracı olarak kurulmuş olup, emekli askerler tarafından yönetiliyor.

Darbe, çatışma ve yasama yapısı

2021 yılında ordunun sivil hükümete karşı darbe yapması ve lideri Aung San Suu Kyi’nin tutuklanmasının ardından Myanmar şiddetli çatışmalara sahne oldu; bu durum ülke nüfusunun yaklaşık 51 milyonunu kapsayan bir iç savaşı başlattı. Myanmar’ın iki kanatlı ulusal yasama meclisinde toplam 664 sandalye bulunuyor. Mecliste birleşik çoğunluğa sahip parti yeni cumhurbaşkanını seçebiliyor; cumhurbaşkanı ise bir kabine belirleyip yeni bir hükümet kurabiliyor. Anayasa gereği ordu, her iki kanatta da otomatik olarak sandalyelerin yüzde 25’ini alıyor.

