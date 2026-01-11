Konya’da Öğrenci Ulaşımı 9 Lira: Başkan Altay Türkiye’nin En Ucuz Şehri İlan Etti

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:26
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:26
Konya Büyükşehir Belediyesi, öğrenci ve gençlik şehri Konya’da 9 lira olan indirimli ulaşım ücretiyle büyükşehir belediyeleri arasında en ucuz şehir konumunda yer aldığını duyurdu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplu ulaşım ücretleriyle insanı merkeze alan "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışını bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koyduklarını söyledi.

Başkan Altay, "Bizim en büyük gücümüz gençlerimiz. Onların hayallerine, eğitim yolculuklarına destek olmak için, başta eğitim destekleri olmak üzere her konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ayrıca Türkiye’nin en ucuz öğrenci ulaşımı Konya’da. Şehrimizde öğrencilerimiz için toplu ulaşım ücretini de 2025’in Ağustos ayından bu tarafa 9 lirada tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2026’da da Türkiye’nin en uygun öğrenci ulaşımını Konya’da sunuyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tam biniş ücreti de makul seviyede

Altay, tam biniş ücretinin de büyükşehirler arasında uygun seviyede tutulduğunu belirterek, hizmet kalitesinden ödün vermeden fiyatları makul düzeyde tutmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Altay, "22,5 lira olarak belirlediğimiz tam biniş ücretiyle de büyükşehir belediyeleri arasında en uygun taşımayı sağlayan şehirlerden biri olmayı sürdürüyoruz" dedi.

Altay, amaçlarının öğrencisinden çalışanına, emeklisinden esnafına kadar herkesin bütçesini gözeten, erişilebilir ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemi sunmak olduğunu vurguladı: "Konya, her alanda olduğu gibi ulaşımda da örnek olmaya devam edecek."

Öğrencilerden memnuniyet

Konya’da eğitim gören öğrenciler, şehir içi ulaşımın diğer kentlere kıyasla daha ekonomik olduğunu belirtti. Öğrenciler, hem otobüs hem de mevcut tramvay hatlarıyla şehrin her noktasına kolaylıkla ulaşılabildiğini, Konya’da öğrenci olmanın bir avantaj olduğunu ve şehrin öğrenci dostu bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi.

Sonuç: Konya, indirimli öğrenci ulaşımında 9 lira uygulaması ve makul tam biniş ücretiyle büyükşehirler arasında öne çıkıyor; belediye, erişilebilir ve bütçe dostu ulaşım hedefini sürdürmeyi taahhüt ediyor.

