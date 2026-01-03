Efkan Ala: 'Terörsüz Türkiye Projesiyle 86 Milyonun Kardeşliğini Sağlayacağız'

Ak Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Ak Parti Bursa İl Danışma Meclisi toplantısında uluslararası gelişmeler, Terörsüz Türkiye Projesi ve ekonomik tedbirleri değerlendirdi. Toplantı, geniş katılımla Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantının gündemi ve vurgular

Ala, toplantıda Terörsüz Türkiye Projesi, ana muhalefet partisindeki gelişmeler ve asrın felaketi sonrası yapılan hizmetleri ön plana çıkardı. Partinin üye sayısına ilişkin olarak ise Yargıtay verilerine göre 11 milyon 550 bin üyeye ulaştık bilgisini paylaştı ve Ak Parti'nin 19 seçimi kazandığını belirtti.

Uluslararası sistem ve bölge değerlendirmesi

Ala, küresel konjonktüre dair sert bir tablo çizerek, 'Dünya sürekli bir silahsız savaş halinde. Uluslararası sistem çökmüş durumda. Uluslararası kuruluşlar işlevsiz hale geldi. Bölgemize bakınca, ülkeler tarumar oldu. Suriye’den Irak’a herşey gözümüzün önünde oldu' ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bu ateş çemberi içinde istikrarla yol almasının önemine dikkat çekti.

Terörsüz Türkiye Projesi: Hedef ve kararlılık

Ala, projenin bugüne kadar öngörüldüğü şekilde ilerlediğini belirterek, 'Bundan sonra da emin adımlarla bu projeyi tamamlayıp 86 milyonun kardeşliğiyle, dayanışmasıyla Türkiye’yi hedeflerine doğru taşıyacağız' dedi. Bölgedeki her türlü fitne ve örgütün yakın coğrafyada hareket edebileceğini vurgulayıp, 'Bilin ki yanıbaşımızdadır. Topyekün bu meseleden kurtulmak, Türkiye’nin hayat memat meselesidir' diye konuştu.

Ala, terörle mücadelede Türkiye’nin tarih yazdığını, projenin terörün zarar verme imkanını ortadan kaldırmak için geliştirildiğini ve 'Terörsüz bölge, terörsüz Türkiye temel hedefimizdir. Terörün kazanma hitimali yoktur' mesajını yineledi.

Muhalefet eleştirisi ve yerel hizmetler

Efkan Ala, ana muhalefet partisini ağır sözlerle eleştirerek, partideki iç çatışmalara dikkat çekti: 'Ana muhalefet partisinde birbirini hançerleyen mi, birbirini şikayet eden mi, birbiri için itirafçı olanı mı ararsınız. Hepsi var.'

Hatay ve deprem sonrası yapılan hizmetleri de aktaran Ala, 'Hatay’da 455 bininci konutu teslim ettik. Asrın felaketini, asrın hizmetine çevirdik' dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddianameyi de hatırlatarak, iddianamede ileri sürülen 'talan' iddialarına dikkat çekti.

Ekonomi, sosyal politika ve vaatler

Ala, çiftçi, emekli ve çalışanların sıkıntılarını bildiklerini söyleyerek, 'Merak etmeyin. Çalışan, işçimiz, çiftçimiz, emeklimizin meselesini biz her hafta masamızda tartışıyoruz. Programlar yapıyoruz.' ifadelerini kullandı. Öne çıkan ekonomik hedefleri arasında 'Enflasyonu tek haneli rakama düşüreceğiz' ve gelir artışı sağlama taahhüdü yer aldı.

Ala ayrıca, 'Türkiye’nin ekonomisini bugüne kadar 5 kat büyüttük. 15 kat büyütecek kadrolar da Ak kadrolardır' diye konuştu ve Bursa'nın bu süreçteki rolüne vurgu yaptı.

Kapanış

Toplantının sonunda Efkan Ala, Türkiye'nin bölgesel ve küresel sorumluluklarının altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen dış politika ve insani duruşun önemini vurguladı. Ala, 'Türkiye’yi hedefleriyle buluşturacak kadrolar Ak kadrolardır' sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

