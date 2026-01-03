Efkan Ala: Uluslararası sistem çökmüş, Terörsüz Türkiye hedefimiz

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Bursa İl Danışma Meclisi'nde konuştu. Gündeminde Terörsüz Türkiye Projesi, ana muhalefet partisindeki gelişmeler ve afet sonrası yapılan hizmetler vardı.

Bölgesel gerilimler ve uluslararası sistem

Ala, dünya gündemine ilişkin değerlendirmesinde, "Dünya sürekli bir silahsız savaş halinde. Uluslararası sistem çökmüş durumda. Uluslararası kuruluşlar işlevsiz hale geldi." ifadelerini kullandı. Rusya, Çin, Japonya ve Güney Amerika-Amerika gerilimlerine işaret eden Ala, Suriye ve Irak örnekleriyle bölgenin yaşadığı tahribatı hatırlattı.

Konuşmasında ayrıca, Türkiye'nin bölgedeki istikrar ve büyüme çabalarının önemine vurgu yaparak, bu başarıların dünya genelinde örnek teşkil ettiğini belirtti.

Terörsüz Türkiye Projesi ve güvenlik vurgusu

Ala, projenin bugüne kadar öngörüldüğü şekilde ilerlediğini söyleyerek, "Bundan sonra da emin adımlarla bu projeyi tamamlayıp 86 milyonun kardeşliğiyle, dayanışmasıyla Türkiye’yi hedeflerine doğru taşıyacağız." dedi. Türkiye'nin terörden tamamen kurtulmasının ülke için hayat-memat meselesi olduğunu ifade etti.

"Bölgemizde ve ülkemizde kullanılmaya müsait bir yapı varsa, bir örgüt varsa, emin olun onu kullanacak olanı hiç uzakta aramaya gerek yok. Bilin ki yanıbaşımızdadır." şeklinde uyarıda bulunan Ala, terörün kazanma ihtimalinin olmadığını, Türkiye'nin terörle mücadelede tarih yazdığını vurguladı.

Ana muhalefet partisi eleştirisi

Ala, ana muhalefet partisini sert sözlerle eleştirdi: "Ana muhalefet partisi tam bir Ortadoğu’ya döndü." İçerideki kaos ve parti içi çatışmalara dikkat çeken Ala, partinin yurtdışında ise Türkiye'yi şikayet ettiğini söyledi. Ana muhalefetin önceliklerinin ülkenin değil kendi meseleleri olduğunu savundu.

Ayrıca, CHP ile kadın hakları ve üye sayısı üzerinden polemik yaparak, AK Parti'nin "11 milyon 550 bin üyeye ulaştık" iddiasına ve kadrolarının dinamizmine vurgu yaptı.

Afet yönetimi ve yerel hizmetler

Ala, Hatay başta olmak üzere afet bölgesine yapılan hizmetleri anlattı. "455 bininci konutu teslim ettik. Asrın felaketini, asrın hizmetine çevirdik." ifadeleriyle yürütülen çalışmaları aktardı. İddianameler ve yerel yönetimlere ilişkin suçlamalara da değinerek, yolsuzluk iddialarına karşı tutumunu dile getirdi.

Ekonomi, sosyal politika ve gelecek hedefleri

Ekonomik önceliklere ilişkin Ala, çalışanlar, emekliler ve çiftçilerin gelirlerini artırma taahhüdünde bulundu. "Enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz." diyerek hükümet programlarında bu konuların düzenli olarak ele alındığını belirtti.

Ala, Türkiye'nin ekonomik büyüme performansına dikkat çekip AK kadroların bu büyümeyi sürdürmeye talip olduğunu söyledi: "Türkiye’nin ekonomisini bugüne kadar 5 kat büyüttük. 15 kat büyütecek kadrolar da Ak kadrolardır."

Konuşma, AK Parti'nin hizmet, güvenlik ve dış politikadaki inisiyatifine vurgu yapan değerlendirmelerle sona erdi. Efkan Ala, Türkiye'nin bölgesel ve küresel sorumluluklarını yerine getirebilmesi için vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek talep etti.

(GÖ-İHS)

