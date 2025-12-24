Vali Karakaya Başkanlığında Güroymak İlçe Koordinasyon ve Muhtarlar Toplantısı

Vali Karakaya Başkanlığında "Güroymak İlçe Koordinasyon, İstişare ve Muhtarlar Toplantısı"

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında "Güroymak İlçe Koordinasyon, İstişare ve Muhtarlar Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantının gündemi

Güroymak Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçede yürütülen kamu hizmetleri ile birlikte birçok alanda hayata geçirilen ve planlanan projeler kapsamlı şekilde ele alındı. Muhtarlar mahalle ve köylerinde karşılaştıkları sorunları, vatandaşlardan gelen talepleri ve çözüm önerilerini doğrudan iletme imkânı buldu.

Vali Karakaya'nın değerlendirmesi

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Karakaya, vatandaşlara daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilmek adına bu tür istişare toplantılarının büyük önem taşıdığını vurguladı ve toplantıda alınan kararların hayırlı olmasını temenni etti.

Katılımcılar

Toplantıya; Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Güroymak Belediye Başkan Vekili Erdoğan Oral, belde belediye başkanları, kurum müdürleri, il genel meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

