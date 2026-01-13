Trump: "İranlı vatanseverler, protestolarınıza devam edin — Yardım yolda"

ABD Başkanı'nın çağrısı ve İran'daki gösteriler

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 28 Aralık'ta başlayan ve kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilere ilişkin açıklama yaptı.

"İranlı vatanseverler, protestolarınıza devam edin. Yardım yolda" diyen Trump, İranlılara protestoları sürdürme çağrısında bulundu.

"Kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Büyük bir bedel ödeyecekler." ifadelerini kullanan Trump, ayrıca "Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle olan tüm toplantılarımı iptal ettim." dedi.

Trump'ın sözleri, uluslararası kamuoyunda ve bölgedeki gelişmelerde yeni bir tartışma başlattı.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan ismi açıklanmayan bir İranlı yetkili, gösterilerde güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere 2 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yetkili, hem protestocuların hem de güvenlik personelinin ölümlerinin arkasında "teröristler" olduğunu söyledi.

