Memişoğlu: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Aile Hekimliğinde Yaygınlaşacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının aile hekimliğinde uygulanabilir hale getirildiğini ve yaygınlaştırılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 18:24
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 18:24
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tıp ve Kültür Sanat Sempozyumu açılışında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının aile hekimliğinde de uygulanabilir hale getirildiğini ve daha da yaygınlaştırılacağını söyledi.

Sempozyum açılışı ve program

Tıp ve Kültür Sanat Sempozyumu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesinde gerçekleştirildi. 13-14 Ocak tarihlerinde düzenlenen sempozyumun açılışına Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Açılış öncesinde doktorlardan oluşan orkestranın müzik dinletisi izlendi ve daha sonra sempozyuma ilişkin bir video gösterimi yapıldı.

Memişoğlu'nun değerlendirmesi

Açılış konuşmasında koruyucu sağlık hizmetlerini merkeze alan bir politika benimsediklerini vurgulayan Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla hayata geçirdiğimiz Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modelimizle geçmişten devraldığımız bu birikimi çağın imkanlarıyla buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı. Memişoğlu, geçmişin birikimini geleceğin bilimiyle buluşturarak güçlü bir sağlık ekosistemi inşa etmeye devam edeceklerini belirtti.

Memişoğlu ayrıca, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını aile hekimliğinde de yapılabilir hale getirdik ve önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" diyerek birinci basamakta bütüncül, koruyucu sağlık hizmeti sunma hedefini öne çıkardı. Bakan, uygulamanın bilimsel, etik ve mevzuat temelli bir çerçevede sisteme dahil edildiğini vurgulayarak, ülke genelindeki kadroları şu şekilde aktardı: 83 GETAT Uygulama Merkezi, 2 bin 160 Ünitesi ve 13 bin 485 sertifikalı hekim. Bugüne kadar 1 buçuk milyon vatandaşın toplamda 3 milyon kez bu hizmetlerden faydalandığı kaydedildi.

Memişoğlu, sempozyum kapsamındaki "Taşa Kazınan Şifa" sergisinin, tıp alanındaki köklü birikimin günümüze estetik ve hafıza olarak nasıl yansıdığını gösterdiğini belirtti ve sergiyi örnek gösterdi.

Ersoy: Tıp ile kültür-sanatın buluşması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise tıp ile kültür-sanatı birbirini tamamlayan alanlar olarak tanımladı. Ersoy, "Tıp, insanın hem bedenini hem de ruhunu da anlamaya yönelik bir ilim. Kültür ve sanat ise insanın ruhunu besleyen, ona derinlik kazandıran en güçlü ifade alanları" dedi ve Anadolu'nun bu bütüncül yaklaşımın zengin örneklerine ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Ersoy, darüşşifalardan medreselere uzanan geleneğe atıf yaparak, modern tıp ilerlerken insanın yalnızca biyolojik yönüyle ele alınmasının yetersiz kaldığını, sanatın iyileştirici gücünün modern tıbbın insana dokunan yönünü güçlendirdiğini belirtti. Bakanlık olarak "kültürü hayatın her alanına taşıyan bir anlayışla" çalıştıklarını ifade eden Ersoy, sempozyumun disiplinler arası yeni bakış açıları ve kalıcı iş birlikleri doğurmasını temenni etti.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları