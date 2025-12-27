Ensarioğlu: Gençler uyuşturucu peşinde, buna çare bulmalıyız

Uyuşturucu ve gençlik uyarısı

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Selim Ensarioğlu, gençlerin uyuşturucuya yönelik riskine dikkat çekti. Ensarioğlu, "Gençler uyuşturucu kullanıyor. Hep beraber bunu bitirelim. Büyük tehlike var önümüzde. Ama bu olaya bir çare bulmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Ensarioğlu, gençlerin hepsinin uyuşturucu peşinde koştuğunu söylemediğini belirterek, "Gençlerin hepsi uyuşturucu peşinde koşuyor demiyorum. Ama iş peşinde koşarken, ekmek kazanmaya çalışırken o tuzaklara düşecektir. Ben çok büyük bir tehlike gördüm. Bahçeli’yle bunu görüştüm. İnsana eğitim vermeliyiz. Gençler eğitim görmeli veya meslek olarak yetişmeli" dedi.

Barış süreci görüşmesi

Ensarioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ayrıntılarını da paylaştı: "Hem geçmiş olsun dileklerimi iletmek için hem de barış sürecinin başlatılmasına verdiği destekten dolayı teşekkür ettim."

Terörle mücadeledeki adımlara ilişkin görüşlerini aktaran Ensarioğlu, "Cumhurbaşkanımız ve Bahçeli’nin çabalarıyla ve desteğiyle bu barış süreci başladı ve bana göre çok iyi gidiyor. Halk rahatladı" dedi.

Tarım, sulama ve istihdam hedefi

Tarım ve Orman Bakanı ile DSİ Genel Müdürünü ziyaret ettiğini söyleyen Ensarioğlu, bölgesel sulama projelerinin önemine vurgu yaptı: "265 bin hektar arazi sulanıyor. Ilısu Barajı buna göre 2 milyon 200 bin hektar arazi sulanıyor. Herkes bu kısma iyi baksın. Bu iki defa sulanırsa o araziler, yani su gittiği zaman, 2 verim verecek en azından. 4 milyon 500 bin hektar arazi sulanacak. Biz hem o gençlere bir iş imkanı sağlarız. Ben bunu da bir hesapladım. 600 bin civarında iş imkanı doğar orada."

Ensarioğlu, kırsal nüfusun gerilemesine dikkat çekerek, "Bizim dönemimizde 90’lı yıllarda 22-23 milyon insan köyde üreticiydi. Şu anda toplam köylerde kalan nüfus 4-5 milyon. Ve onun yüzde 90’ı da yaşlı kesimidir. Üreticide kalmadı. Şu anda 10-11 milyon buğday kadar üretilebiliyor. Öbürünü dışarıdan satın alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Köye dönüş ve yatırım çağrısı yapan Ensarioğlu, altyapı ihtiyaçlarına işaret etti: "Oraya tabii otobanları götürmek lazım, hızlandırmak lazım. 10 yılda olacakla bir yılda yapalım. Çılgın bir parayla bir de yılda yapalım" dedi. Ayrıca, köylüye yönelik teşvik önerilerini şu sözlerle aktardı: "Bir de biz bu köylüye yılda iki defa verim alması, sulamayla tamam. Ama enerji indirimi, vergi indirimi, sigorta, işçi sigortası hiç almamalıyız ki cazip hale gelsin. Para kazansın. Köye gitsin para kazansın."

Kırsal hizmetler ve yerel yönetimlere ilişkin değerlendirmesinde, küçük yerleşimlerin altyapı ihtiyaçlarının giderilmesinin önemini vurguladı: "Köye sağlık ocakları, ortaokullar yapmalıyız. Asfalt yapmalıyız. Küçük köyler 3 bin nüfusu bulduğu zaman belediye olmuştu. 10 yıl önce 3 bin 216 belediyemiz vardı. Şimdi bin 700- bin 600 düşürüldü. O küçük yerlerin hepsine belediyeymiş gibi asfaltını yap, ortaokulu yap, sağlık ocağını yap ki hakikaten efendi olsun."

Leyla Zana tezahüratı ve Bahçeli'nin tepkisi

Leyla Zana’ya yönelik tezahürata ilişkin değerlendirmede bulunan Ensarioğlu, Bahçeli’nin bu duruma üzüldüğünü aktardı: "Bahçeli çok üzüldü. Dedi ki ’tarihini hatırlamıyorum. Bir tarihte İstanbul’da Beşiktaş’a gittim. Koyu bir Beşiktaşlıyım. Gittim orada böyle benzeri onun gibi tezahürat yapıldı. Oradaki takımlar yani. Takımlar argo konuşmalar. Ya ben rahatsız oldum bir daha da gitmedim’."

Ensarioğlu, aile ve kadın vurgusuyla sözlerini sürdürdü: "Bu seneyi aile yılı ilan ettik. Aile dedin, namus dedin, ana dedin, kadındır. Kadının Kürt’ü, Türk’ü yoktur. Evladı olan ana anadır, evladı olan anne anadır. Yani benim için Cumhuriyeti’nin elleri de Diyarbakır’ın elleri de benim anamdır. Ben ellerini öperim. Hangi akıllı aklı, hangi edepli? Evine giderse karının, kızının yüzüne nasıl bakarsın. Kızın sana dese baba sen bir kadına küfür et. O kadın burada değil. O kadın milletvekili değil. Kızına, karına nasıl anlatırsın bunu" diye konuştu.

