Erdoğan: 2025 İhracatında Büyüme Stratejimiz Meyve Veriyor

İstanbul Kongre Merkezi'nde "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’ndeki "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında ekonomik performansa ve ihracatın önemine değinen Erdoğan, uyguladıkları politikaların etkisini değerlendirdi.

"Tüm karalama kampanyalarına rağmen büyüme stratejimizin meyvelerini toplamaya devam ediyoruz" ifadeleriyle sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı, stratejik adımların sonuç verdiğini vurguladı.

Açıklama, hükümetin büyüme ve ihracat politikalarına yönelik tartışmaların sürdüğü bir ortamda geldi ve Erdoğan, kararlılık mesajı vererek çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Program çerçevesinde yapılan konuşma, 2025 yılı ihracat verilerinin açıklanmasıyla eş zamanlı olarak kamuoyunun gündemine taşındı.

