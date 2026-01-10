Erdoğan Dolmabahçe'de Endonezya Bakanlarını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin’i kabul etti.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 16:52
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 16:52
Erdoğan Dolmabahçe'de Endonezya Bakanlarını Kabul Etti

Erdoğan Dolmabahçe'de Endonezya Bakanlarını Kabul Etti

Recep Tayyip Erdoğan, Sugiono ve Sjafrie Sjamsoeddin’i ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin’i kabul etti.

Sugiono Endonezya Dışişleri Bakanı, Sjafrie Sjamsoeddin ise Endonezya Savunma Bakanı sıfatıyla görüşmede yer aldı.

Kabul, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde resmi bir çerçevede gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'i kabul...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'i kabul etti

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan'dan Tophane Tayfun Ziyareti: Gazetecilere Simit ve Meyve Suyu İkramı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hane İslam Eserleri Sergisi'ni Tophane-i Amire'de Gezdi
3
Kaymakam Soysal 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Basınla Buluştu
4
Erdoğan Dolmabahçe'de Endonezya Bakanlarını Kabul Etti
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
6
Tatar-Bayraktar Görüşmesi: Şırnak’ın Elektrik Altyapısı Masada
7
Antalya'da Yüzyılın Konut Projesi Kura Heyecanı: 13 bin 213 Sosyal Konut

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları