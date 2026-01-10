Erdoğan Dolmabahçe'de Endonezya Bakanlarını Kabul Etti
Recep Tayyip Erdoğan, Sugiono ve Sjafrie Sjamsoeddin’i ağırladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin’i kabul etti.
Sugiono Endonezya Dışişleri Bakanı, Sjafrie Sjamsoeddin ise Endonezya Savunma Bakanı sıfatıyla görüşmede yer aldı.
Kabul, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde resmi bir çerçevede gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'i kabul etti