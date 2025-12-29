Trump-Zelenskiy Mar-a-Lago Zirvesi: 20 Maddelik Barış Planında Sona Yaklaşıldı

Görüşmenin özeti

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde yaklaşık 3 saat süren kapsamlı bir görüşme yaptı. İki lider, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesine yönelik hazırlanan 20 maddelik barış planında büyük ölçüde mutabakata varıldığını duyurdu.

Görüşmede ele alınan ana başlıklar

Görüşmede, savaşın sona erdirilmesi, güvenlik garantileri, tartışmalı bölgeler, referandum ihtimali ve savaş sonrası yeniden inşa süreci gibi konular masaya yatırıldı. Zirve, son haftalardaki teknik ve diplomatik trafiğin ardından liderler düzeyinde yapılan en kapsamlı temaslardan biri olarak kayda geçti.

Liderlerin açıklamaları

Trump, basın karşısında görüşmeyi "tarihi" olarak nitelendirdi ve "Birinin yüzde 95 diyebileceği kadar yaklaştık" ifadelerini kullandı. Trump, çatışmayı "İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ölümcül ve en yıkıcı savaşlardan biri" olarak tanımlayarak, savaşın artık sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy ise toplantı sonrası, 20 maddelik barış planının yaklaşık yüzde 90’ının kabul edildiğini belirtti. Zelenskiy, ABD-Ukrayna güvenlik garantilerinin yüzde 100 oranında kabul gördüğünü ve ABD-Avrupa-Ukrayna güvenlik yapısının neredeyse tamamlandığını söyledi.

Avrupa liderleriyle eş zamanlı temas

Trump, görüşme sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile temas kurduklarını belirtti ve Avrupa’nın güvenlik ve yeniden inşa sürecinde daha fazla sorumluluk üstleneceğini söyledi.

Çalışma grupları ve Rusya ile iletişim

Trump, barış sürecini ilerletmek için özel çalışma grupları kurulacağını açıkladı; bu gruplarda Steve Witkoff, Jared Kushner, Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth yer alacak. Trump, "Bu gruplar yalnızca kendi aramızda çalışmayacak. Rusya ile de doğrudan çalışacaklar. Rusya olmadan çözüm olmaz" dedi.

Toprak sorunu ve referandum

Donald Trump, Donbas ve diğer tartışmalı bölgelerin "en zor başlık" olduğunu belirterek, bu konuda henüz tam çözüm sağlanmadığını ancak ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Trump, anlaşmanın parlamentolar veya halk oylamasıyla meşruiyet kazanmasının gündemde olduğunu söyledi. Zelenskiy de olası referandumlarda halkın iradesine vurgu yaparak, yurt dışında yaşayan milyonlarca Ukraynalının oy kullanabilmesi için altyapı gerektiğini belirtti.

Yeniden inşa ve enerji güvenliği

Zelenskiy ve Trump, savaş sonrası yeniden inşa planını görüştü; enerji altyapısı ve özellikle nükleer santrallerin güvenli şekilde yeniden faaliyete geçirilmesi kritik başlıklar arasında yer aldı. Trump, nükleer santrallerin açılmasına ilişkin görüşmelerin Rusya ile de yürütüleceğini söyledi ve santrallerde çalışan personel ile güvenlik riskine dikkat çekti.

Üçlü görüşme ve ateşkes

Trump, gelecekte Putin ve Zelenskiy’nin de katılacağı üçlü bir görüşme yapılabileceğine işaret etti. Ancak ateşkesin henüz sağlanmadığını belirterek, bunun müzakere edilen konulardan biri olduğunu vurguladı.

Washington zirvesi ve takvim

Zelenskiy, Trump ile Ocak ayında Washington’da Avrupa liderlerinin ve Ukrayna heyetinin katılacağı yeni bir toplantı yapılması konusunda mutabakata varıldığını açıkladı. Zelenskiy, ekiplerin önümüzdeki haftalarda belgeleri sonuçlandırmak için çalışacağını ve umudunun Ocak ayında uzlaşma sağlanması olduğunu söyledi.

Sonuç olarak, Mar-a-Lago zirvesi, taraflar arasında güvenlik garantileri ve yeniden inşa başta olmak üzere barış çerçevesinin büyük bölümünde ilerleme sağlandığını ortaya koydu. Ekiplerin çalışmalarıyla önümüzdeki haftalarda sürecin netleşmesi bekleniyor.

