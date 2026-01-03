Özgür Özel: Trump’ın düzeni dünya düzeni olamaz — Çankırı mitingi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi kapsamında Çankırı 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda halka seslendi. Özel konuşmasında hem uluslararası gelişmelere hem de iç ekonomiye ilişkin sert eleştiriler yöneltti.

Venezuela operasyonu ve Trump eleştirisi

ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonunu eleştiren Özel, küresel düzende yaşananları sert sözlerle değerlendirdi. Özel'in sözleri şöyle: 'Bütün dünyaya sesleniyorum, Trump’ın düzeni dünya düzeni olamaz. Ya bu çılgınlığa direnilecek ya da bu Trump teker teker bütün dünyanın tepesine binecek'.

Maduro ve gelişmelerle ilgili değerlendirmesinde, geçmişte Erdoğan'ın Maduro'ya ilişkin tutumunu hatırlatarak, bugünkü sessizliği eleştirdi. Özel, 'Trump 400 yıllık kaideyi ayaklarının altına alırken Erdoğan korkusundan bir kelime edememektir' ifadelerini kullandı.

Ekonomi eleştirileri: AK Parti'ye sert mesaj

Özel, AK Parti iktidarını ekonomi başta olmak üzere birçok alanda eleştirdi. Konuşmasında şu tespitleri vurguladı: 'AK Parti 24 yıldır iktidarda. Yoksullukta Avrupa birincisi, işsizlikte Avrupa birincisi, gelir ve vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisi, yüksek faizde Avrupa birincisi, yoksullukta Avrupa birincisi.' Özel, bu durumu 'AK Parti’nin kara düzeninin 5 tane utanç madalyası' olarak nitelendirdi.

Edirne örneğini verirken Özel, 'Türkiye’de etin kilosu bin lira, Yunanistan’da 500 lira. Bir otobüse doluşup, bir arabaya doluşup alışverişi oradan yapıp geliyor. Bin liralık eti Yunanistan’da 500 liraya alıyor. Bizde asgari ücret 500 Euro, Yunanistan’da bin 400 Euro' diyerek sınır komşusuyla yaşam standardı farkına dikkat çekti.

Emekli maaşları ve asgari ücret açıklamaları

Emeklilere yönelik eleştirilerini sürdüren Özel, hükümetin politikalarını 'vefasızlık' ve 'vicdansızlık' olarak niteledi. Emeklilerle ilgili açıklaması şöyle: 'En düşük emekli maaşı 20 bin liranın altında olacak. 19 bin 800 lira civarında olacak. Bu bir sefalet ücretidir.'

Emekli maaşlarının çeyrek altın cinsinden karşılaştırmasında Özel, 'AK Parti geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu, bugün en düşük emekli maaşı 1,5 çeyrek altın alıyor. Emekli maaşını 22 bin lira yapsalar ancak iki çeyrek altın alacak' ifadelerini kullandı.

Vergi adaleti vaatleri

Özel, CHP iktidarında vergi adaleti sağlayacaklarını ve asgari ücretin bugün olsa 39 bin lira olacağını söyledi: 'Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bugün olsa asgari ücret 39 bin lira olacak, söz veriyoruz.'

Vergi sistemindeki adaletsizliğe dikkat çeken Özel, örnekleri şöyle sıraladı: '10 lira verginin en az 65’i dolaylı vergiler. ... Bunun üstüne vergilerin kalan yüzde 23’ü gelir vergisinden. ... Geriye yüzde 11, çok kazanan üreticiden, ihracatçıdan, zenginden, holdinglerden, anonim şirketlerden aldıkları vergi. Yoksuldan yüzde 89 vergi alan, zenginden yüzde 11 iktidar alan AK Parti’nin kara düzeni gidecektir.'

Siyasi kutuplaşma ve miting çağrısı

Özel, kutuplaşmaya karşı birlik çağrısı yaptı: 'Biz bu ülkede kardeşlik ve huzur olsun istiyoruz... Tayyip Erdoğan’ın kutuplaştırmasına inat kucaklaşmaya, düşmanlaştırmasına inat kardeşliğe... AK Parti’nin, MHP’nin seçmeniyle muhalefetin seçmeni omuz omuza vermeye, yoksulluğu yenmeye geliyoruz.' Ayrıca mitingin 2026 yılına dair ifadesi de öne çıktı: '2026 yılının ilk mitinginde, Anadolu’nun bağrında... bütün Türkiye’ye diyorum ki...'

Enflasyon ve 'sivil darbe' iddiası

Enflasyon hedefleriyle ilgili sert eleştiriler yönelten Özel, 'Yüzde 17,5 enflasyon hedefiyle yola çıkıp yüzde 30 enflasyonla yılı bitirenlere soruyorum...' diyerek hedef ile gerçekleşen arasındaki farkın halkın cebinden çıktığını söyledi. Ayrıca, 'Bu ülkede maalesef 19 Mart’ta bir sivil darbe oldu' iddiasını tekrarladı.

Kapanış: Emperyalizm vurgusu ve kararlı mesaj

Konuşmasını anti-emperyalist vurgu ve kararlılıkla sonlandıran Özel, geçmiş direnişlere atıfta bulunarak 'Biz 6. Filo’yu denize dökenlerin, Kıbrıs işgalinde hepsine kafa tutanların partisiyiz' dedi. Son sözlerinde ise şu güçlü ifadeyi kullandı: 'Dünyaya sesleniyorum, Trump’ın düzeni dünya düzeni olamaz. Ya bu çılgınlığa direnilecek ya da bu Trump teker teker bütün dünyanın tepesine binecek.' Konuşmada ayrıca, 'Ne Trump’tan ne de Amerka’dan korkumuz yoktur, korkanlara yazıklar olsun' ifadeleri yer aldı.

