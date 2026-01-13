Giresun'da Tarihi İlk: Zehra Gülşah Bora Bozat En Genç Kadın Başkan Vekili

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, görevini 30 yaşındaki Meclis Üyesi Zehra Gülşah Bora Bozat’a devretti; Bozat, belediye tarihinde en genç kadın başkan vekili oldu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:31
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:31
Giresun'da tarihi görev devri: En genç kadın başkan vekili

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, il dışı programı nedeniyle görevini Belediye Meclis Üyesi Zehra Gülşah Bora Bozat’a devretti. Bu atama ile 30 yaşındaki Bozat, Giresun Belediyesi tarihinde başkanlık görevini üstlenen en genç kadın başkan vekili olarak kayıtlara geçti.

Gençlik ve temsil açısından sembolik bir adım

Meclisteki aktif çalışmalarıyla dikkat çeken Zehra Gülşah Bora Bozat, kısa süreliğine de olsa belediye başkanlığını üstlenerek kentin yönetiminde söz sahibi oldu. Bu gelişme, Giresun yerel yönetim tarihinde bir ilk olarak değerlendirildi.

Başkan Fuat Köse’nin gençlere ve kadınlara verdiği önemi sıkça vurgulaması doğrultusunda yapılan bu tercih; katılımcılık, temsilde adalet ve fırsat eşitliği anlayışının somut bir yansıması olarak yorumlandı.

Yerel yönetimde umut veren bir örnek

Bozat’ın başkan vekilliğe getirilmesi, özellikle gençlerin ve kadınların yerel yönetimlerde daha fazla sorumluluk üstlenmesi açısından umut verici bir adım olarak karşılandı. Bu atama, Giresun’da genç ve kadın temsilinin güçlenmesine dair önemli bir işaret olarak görülüyor.

