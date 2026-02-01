Göktaş: Kadınların güçlenmesi kalkınma politikamızın ayrılmaz başlığı

Göktaş: "Türkiye olarak kadınların güçlenmesini kalkınma politikamızın ayrılmaz bir başlığı olarak ele alıyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Mısır'da düzenlenen "Dini ve Medya Söylemlerinin Kadın Haklarının Korunması ve Geliştirilmesine Etkisi Konferansı" için El-Ezher Konferans Merkezi'ne geldi. Göktaş, konferansta "Kadınların ve Kız Çocuklarının Ekonomik Hakları" oturumuna başkanlık etti.

Konferans oturumu ve vurgu

Oturumda "Kadınlar ve finansal kapsayıcılık" teması işlendi. Göktaş, İİT'nin kadın hakları ve refahı konusundaki istikrarlı ve sonuç üreten çalışmalarına dikkat çekerek, kadınların ekonomik hayata katılımı için somut çözüm yollarına odaklandıklarını belirtti. Toplantının ülkeler arası deneyim aktarımı için stratejik bir zemin olduğunu vurguladı.

İİT çatısı altındaki iş birliği ve Türkiye'nin katkıları

Göktaş, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine ilişkin en iyi uygulamaların paylaşılmasının önemine işaret ederek, "Kadınların ekonomik hakları, sadece bireysel refahın değil, toplumsal adaletin, sürdürülebilir büyümenin ve dayanıklı ekonomilerin de anahtarıdır" dedi. Türkiye'nin İİT çatısı altında uzun yıllardır bu alanda aktif rol aldığını belirten Göktaş, İİT bünyesinde Kadın Danışma Konseyi kurulmasına öncülük ettiklerini ve 2006 ile 2016 yıllarında Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansları'na ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı.

Somut hedefler ve uygulamalar

Göktaş, kadınların güçlenmesini destekleyen politikaların saha etkisini güçlendirmek için koordinasyonun önemine değinerek, çalışmalarını 12. Kalkınma Planı ile Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde yürüttüklerini aktardı. Bugün kadınların iş gücüne katılım oranını %35,5 ve kadın istihdam oranını %31,7 seviyesine yükselttiklerini; 2028 sonuna kadar bu oranları sırasıyla %40,1 ve %36,2'ye taşımayı hedeflediklerini açıkladı.

Eğitim, finansmana erişim ve girişimcilik destekleri

Sahadaki etkiyi kadın kooperatifleriyle büyüttüklerini belirten Göktaş, bugüne kadar yaklaşık bin 350 kooperatifin kurulmasına destek verildiğini söyledi. Kadın girişimcilere yönelik destek ve teşviklerin kadingirisimci.gov.tr adresinde toplandığını, "Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim" programı kapsamında yedi bölgede eğitimler verildiğini ve Girişimcilik Eğitim Tırı ile erişimi sınırlı bölgelerde eğitimler düzenlediklerini anlattı.

Finansman ve pazara erişimin iki anahtar olduğunu vurgulayan Göktaş, finansal kapsayıcılık çalışmalarıyla 1,2 milyon kadına finansal okuryazarlık eğitimi verildiğini, Hepsiburada iş birliğiyle e-ticarete adım atmak veya işini dijitalde büyütmek isteyen 10 bin kadına eğitim ve operasyonel destek sağlandığını söyledi. Ayrıca Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi ile 2 bine yakın kız mühendislik öğrencisine destek verildiğini ve Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi ile takriben 9 bin genç kadının mesleki eğitim ve mentörlük mekanizmalarıyla istihdama geçişlerinin desteklendiğini belirtti.

Ulusal vizyon ve bölgesel iş birliği

Göktaş, "Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, ulusal refahı büyütür. Bölgesel iş birliğini derinleştirir. Uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırır" ifadelerini kullandı ve ekledi: "Bu nedenle Türkiye olarak kadınların güçlenmesini kalkınma politikamızın ayrılmaz bir başlığı olarak ele alıyoruz." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla kurulan Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu ve alt komitelerle kurumlar arası iş birliğinin güçlendirildiğini söyledi.

Bölgesel paylaşımlar ve ikili görüşmeler

Oturumda Azerbaycan, Ürdün, Mısır ve Uganda temsilcilerinin deneyimleri paylaşıldı. Program çerçevesinde Göktaş, Mısır Arap Cumhuriyeti Ulusal Kadın Konseyi Başkanı ve İİT Kadının İlerlemesi Teşkilatı Bakanlar Konseyi ve İcra Kurulu Başkanı Amal Ammar ile; Pakistan Federal ve Mesleki Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Wajiha Qamar ile; Tunus Aile, Kadın, Çocuk ve Yaşlılar Bakanı Asma Jabri ile; ayrıca Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Dr. Maya Morsy ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Göktaş ve Dr. Maya Morsy, "Diarna" El Sanatları ve Geleneksel Miras Sergisi'ni ziyaret ederek sergilenen eserleri inceledi ve sosyal yardım alan girişimcilerin stantları gezdi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) TARAFINDAN DÜZENLENEN "DİNİ VE MEDYA SÖYLEMLERİNİN KADIN HAKLARININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE ETKİSİ KONFERANSI"NA KATILMAK ÜZERE MISIR'A GELDİ.