Kemal Memişoğlu: Yerli Sağlık Teknolojileriyle Geleceğe Yön Veren Sağlık Sistemi
Bab-ı Ali Toplantıları'nda 'Sağlıkta Dönüşüm' vurgusu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 35. Dönem Bab-ı Ali Toplantıları’na katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Memişoğlu, "Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm ve Sağlık Turizminin Geldiği Nokta" başlıklı oturumda sağlık sistemimizin geçmişten bugüne geçirdiği dönüşümü kapsamlı biçimde ele aldıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirilen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, yerli ve milli sağlık teknolojileri üretiminden uluslararası sağlık turizmi hamlelerine uzanan hedeflerin değerlendirildiğini kaydetti.
"Kendi sağlık teknolojisini üreten ve bunu katma değere dönüştüren çalışmalarla küresel ölçekte geleceğe yön veren bir sağlık sistemini inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz"
Toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese şükranlarını sunan Memişoğlu, değerli katılımcılara teşekkür etti.
