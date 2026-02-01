Kemal Memişoğlu: Yerli Sağlık Teknolojileriyle Geleceğe Yön Veren Sağlık Sistemi

Memişoğlu, 35. Bab-ı Ali Toplantıları'nda yerli sağlık teknolojileri ve sağlık turizmiyle Türkiye'yi geleceğe taşıyacak bir sağlık sistemi hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 22:33
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 22:33
Bab-ı Ali Toplantıları'nda 'Sağlıkta Dönüşüm' vurgusu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 35. Dönem Bab-ı Ali Toplantıları’na katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Memişoğlu, "Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm ve Sağlık Turizminin Geldiği Nokta" başlıklı oturumda sağlık sistemimizin geçmişten bugüne geçirdiği dönüşümü kapsamlı biçimde ele aldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirilen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, yerli ve milli sağlık teknolojileri üretiminden uluslararası sağlık turizmi hamlelerine uzanan hedeflerin değerlendirildiğini kaydetti.

"Kendi sağlık teknolojisini üreten ve bunu katma değere dönüştüren çalışmalarla küresel ölçekte geleceğe yön veren bir sağlık sistemini inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz"

Toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen herkese şükranlarını sunan Memişoğlu, değerli katılımcılara teşekkür etti.

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

