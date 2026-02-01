İran Devrim Muhafızları'ndan USS Abraham Lincoln'ü Hedef Alan Çarpıcı Görsel

Paylaşımda öne çıkan sahne ve mesaj

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran’a yakın bölgede konuşlu bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisini hedef alan bir görsel paylaştı.

Görselde fırtınalı ve kan kırmızısı tonların hakim olduğu bir denizde geminin hedef alındığı sahne yer aldı. Tasvirde gemiye isabet eden bir yıldırım ve ABD'ye ait savaş uçaklarının denize düşerek batmış şekilde gösterildiği belirtildi.

Görselde ayrıca denize saplanmış kılıç figürleri ön plana çıkarıldı. Paylaşımda, Donald Trump'ın son açıklamalarında sık sık tehdit unsuru olarak gündeme getirdiği gemiye vurgu yapıldığı görüldü.

Görselde yer alan metinde Saf Suresi’nin 13’üncü ayeti olan "Allah’tan bir yardım ve yakın bir fetih" ifadesine de yer verildi.

Paylaşım, son dönemde artan bölgesel gerilim ve ABD’ye ait askeri unsurların bölgedeki varlığına dikkat çekti.

