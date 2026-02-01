İran Devrim Muhafızları'ndan USS Abraham Lincoln'ü Hedef Alan Çarpıcı Görsel

İran Devrim Muhafızları, USS Abraham Lincoln'ü hedef alan fırtınalı ve kan kırmızısı tonlarda bir görsel paylaştı; görselde Saf Suresi 13. ayetine yer verildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 23:36
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 23:36
İran Devrim Muhafızları'ndan USS Abraham Lincoln'ü Hedef Alan Çarpıcı Görsel

İran Devrim Muhafızları'ndan USS Abraham Lincoln'ü Hedef Alan Çarpıcı Görsel

Paylaşımda öne çıkan sahne ve mesaj

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran’a yakın bölgede konuşlu bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisini hedef alan bir görsel paylaştı.

Görselde fırtınalı ve kan kırmızısı tonların hakim olduğu bir denizde geminin hedef alındığı sahne yer aldı. Tasvirde gemiye isabet eden bir yıldırım ve ABD'ye ait savaş uçaklarının denize düşerek batmış şekilde gösterildiği belirtildi.

Görselde ayrıca denize saplanmış kılıç figürleri ön plana çıkarıldı. Paylaşımda, Donald Trump'ın son açıklamalarında sık sık tehdit unsuru olarak gündeme getirdiği gemiye vurgu yapıldığı görüldü.

Görselde yer alan metinde Saf Suresi’nin 13’üncü ayeti olan "Allah’tan bir yardım ve yakın bir fetih" ifadesine de yer verildi.

Paylaşım, son dönemde artan bölgesel gerilim ve ABD’ye ait askeri unsurların bölgedeki varlığına dikkat çekti.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU, İRAN'A YAKIN BÖLGEDE KONUŞLU BULUNAN ABD'YE AİT USS ABRAHAM...

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU, İRAN'A YAKIN BÖLGEDE KONUŞLU BULUNAN ABD'YE AİT USS ABRAHAM LİNCOLN UÇAK GEMİSİNİ HEDEF ALAN BİR GÖRSEL PAYLAŞTI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran Devrim Muhafızları'ndan USS Abraham Lincoln'ü Hedef Alan Çarpıcı Görsel
2
Kemal Memişoğlu: Yerli Sağlık Teknolojileriyle Geleceğe Yön Veren Sağlık Sistemi
3
Göktaş: Kadınların güçlenmesi kalkınma politikamızın ayrılmaz başlığı
4
Erdoğan ile Mirziyoyev Bir Araya Geldi: Türkiye-Özbekistan Görüşmesi
5
Ömer Çelik: 'DEAŞ da PKK da toplulukların temsilcisi değil' — 'Tek Suriye' vurgusu
6
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Sanal tehlikelerden yavrularımızı korumak durumundayız"
7
Antalya Büyükşehir Belediyesi 256 Yeni Araçla Filoyu Güçlendirdi — 847 Milyon TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları