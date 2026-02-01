Ömer Çelik: 'DEAŞ da PKK da toplulukların temsilcisi değil' — 'Tek Suriye' vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, bölgesel güvenlik, Suriye politikası ve uluslararası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret ve 6 Şubat anması

Çelik, ziyaret sırasında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin 3’üncü yıl dönümünde tüm şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğini söyledi ve bu kayıpların acısının dinmeyeceğini ifade etti.

Çelik ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kente gelerek vatandaşlarla buluşacağını açıkladı. Türkiye'nin zorlu uluslararası koşullara rağmen yola devam etme iradesini gösterdiğini vurguladı.

Davos'tan 'yeni dönem' mesajları

Çelik, Davos toplantısına atıfla küresel düzenin eski haliyle sürdürülemeyeceği yönündeki ortak kanaate dikkat çekti. Gazze'deki çatışmaların ve çifte standart iddialarının, eski düzenin sınırlarını ortaya koyduğunu belirtti. Kanada Başbakanı'nın konuşmasının gündem olduğunu söyleyen Çelik, küresel aktörlerin yeni bir döneme işaret ettiğini ifade etti.

'Dünya beşten büyüktür' söylemi ve küresel sisteme etkisi

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de ilk kez dile getirdiği 'Dünya beşten büyüktür' sözünün zamanla küresel aktörler nezdinde bir karşılık bulduğunu anlattı. Bu ifadenin, uluslararası sistemdeki ikiyüzlülüğe dikkat çeken bir meydan okuma niteliği taşıdığını söyledi.

'Tek Suriye' ilkesi ve Suriye politikası

Çelik, Suriye politikasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'tek Suriye' vurgusunun bugün küresel mutabakatın omurgasını oluşturduğunu belirtti. Türkiye'nin, Suriye halkının iradesini savunan bir yaklaşımla hareket ettiğini; Suriye'nin yönetiminin tüm unsurların katılımıyla şekillenmesi gerektiğini yineledi.

Çelik, geçmiş dönemlerde mültecilere ilişkin tartışmalara değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ölümden kaçanlara kucak açma tutumunu hatırlattı. Suriye'nin birliğinin korunması, DEAŞ ve bölgedeki diğer terör unsurlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

HTŞ suçlamaları ve Kürt meselesi

Konuyla ilgili olarak Çelik, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Suriye Kürtlerinin haklarının güvence altına alınmasına yönelik adımların atıldığını, Suriyeli Kürtlerin vatandaşlık haklarına kavuşmasının sevindirici olduğunu söyledi. Bazı çevrelerin HTŞ'yi destekledikleri yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye yönelik iftira kampanyası yürüttüğünü belirtti.

Çelik, bu iddialara karşı net konuşarak şunları vurguladı: 'Nasıl ki DEAŞ Arapların temsilcisi değilse, oradaki terör örgütü PKK ve bağlantılı olan terör örgütleri de Kürtlerin temsilcisi değil.' Ayrıca, Suriye yönetiminin Birleşmiş Milletler ve dünya platformlarında meşru kabul edildiğini ve verilen desteğin HTŞ ile ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını ifade etti.

Terörle mücadele ve terörsüz bölge hedefi

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerinin birbirinden ayrılamayacağını, Suriye ve Irak'taki terör yapıların tasfiyesinin bu hedefle uyumlu olduğunu söyledi. PKK'nın bölgedeki silahlı güçlerinin, Avrupa'daki illegal yapılarının ve mali yapılarının tasfiyesine yönelik bütünsel bir yaklaşımı savunduklarını belirtti.

Sonuç olarak Çelik, Türkiye'nin 'tek Suriye' ilkesiyle Türkmen, Arap, Kürt ve tüm unsurların haklarını gözeten bir politika izlediğini, hiçbir terör örgütünün bölgesel temsiliyeti olmadığını vurgulayarak sözlerini tamamladı.

