Göktaş'tan İl Müdürlerine Saha Odaklı Yönetim Uyarısı

Bakan Göktaş, 81 il müdürüne saha odaklı yönetim çağrısı yaparak "Risk puanı, müdahale çağrısıdır" dedi; şiddet ve istismar vakalarında gecikme kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:42
Göktaş'tan İl Müdürlerine Saha Odaklı Yönetim Uyarısı

Göktaş'tan İl Müdürlerine Saha Odaklı Yönetim Uyarısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığın 81 il müdürüyle yapılan yıllık değerlendirme toplantısında, saha odaklı yönetim çağrısı yaptı. Göktaş, "Risk puanı, müdahale çağrısıdır." sözleriyle önleyici, hızlı ve yerinde müdahaleyi önceliklendirdi.

Toplantıda 2025 "Aile Yılı" değerlendirmesi

Toplantıda 2025 "Aile Yılı" kapsamında yürütülen çalışmalar ve yeni dönem stratejileri kapsamlı şekilde ele alındı. Göktaş, 81 ilde başlatılan seferberlikle aileyi destekleyen kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirildiğini belirterek, bu süreçte emeği geçen il müdürlerine teşekkür etti.

Saha odaklı yönetim ve güven vurgusu

Göktaş, il müdürlerinin bakanlığın sahadaki uygulayıcı gücü olduğunu hatırlatarak şu uyarılarda bulundu:

"İl müdürlüğü yönetimi sadece iş ve süreç yönetimi değildir; aynı zamanda bir güven yönetimidir. Vatandaşın bize attığı her adımda, karşılaştığı ilk tavırda kurumumuzun itibarı şekillenir. Beklentimiz, sahayı yakından tanıyan, hizmeti yerinde izleyen ve sorunları büyümeden çözen bir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdürmenizdir".

Çalışma stratejisi: Üç eksen

Göktaş, çalışma stratejisinin üç ana eksen üzerine kurulduğunu belirtti:

Birinci eksen: Sahaya hâkimiyet ve hizmetin takibi — hizmet verilen kişilerin dosya üzerinden değil, yerinde izlenmesi; her il müdürlüğünün bir "saha planı" hazırlaması gerektiği vurgulandı.

İkinci eksen: Doğru bilgi akışı ve yönetimde açıklık — ilin sorunlarının başkasından değil, doğrudan kendisinden duyulmasının beklendiği belirtildi.

Üçüncü eksen: Kurum içi ulaşılabilirlik, iletişim ve motivasyon — kapalı kapılar, geciken kararlar ve zayıf iletişimin sahadaki hizmetin ritmini bozduğu uyarısı yapıldı.

Sosyal Risk Haritası ve "Çocuklar Güvende" uygulaması

Bakan Göktaş, sahada erken uyarı ve sistematik izleme için yeni bir döneme girildiğini söyleyerek pilot uygulaması başlayan "Sosyal Risk Haritası" ile "Çocuklar Güvende" web sitesinin etkin kullanımını talep etti. Göktaş, uygulamayla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Sosyal Risk Haritalarımızdan elde ettiğimiz verileri 18 yaş altı için 'Çocuklar Güvende', 18 yaş üstü bireyler için ise 'Aile Rehberi' sistemimiz üzerinden takip edeceğiz. Risk puanı, müdahale çağrısıdır. Vaka bazında izlemeyi, yönlendirmeyi ve kurumlar arası koordinasyonu hızlandıran bir mekanizma kurun. İl müdürünün takibi zayıflarsa sistem kağıt üzerinde kalır."

Göktaş, özellikle şiddet ve istismar vakalarında hiçbir gecikmenin kabul edilemeyeceğini belirterek, il müdürlüklerinin bu vakalarda "saha yönetimi"ni bizzat sahiplenmeleri gerektiğini vurguladı.

Uzun vadeli vizyon: Aile ve Nüfus 10 Yılı

Aile Yılı'nı geride bırakırken daha uzun vadeli bir politikanın sürekliliği olarak "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonuna dikkat çeken Göktaş, il müdürlüklerinden vatandaşın hayatına dokunan uygulamaların etkisini ölçmelerini ve hizmetlerin sürekliliğini sağlamalarını istedi. Doğum yardımı ve Aile ve Gençlik Fonundan yararlananların düzenli izlenmesi gerektiği hatırlatıldı.

Hız ve sonuç odaklılık uyarısı

Göktaş, hizmetin takibi, etkinliği ve hızının aynı anda güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, "Küçük bir gecikme büyük bir mağduriyete; küçük bir ihmal büyük bir riske dönüşebiliyor." uyarısında bulundu ve il müdürlüklerinin daha aktif, hızlı ve sonuç odaklı hareket etmesi gerektiğini yineledi.

