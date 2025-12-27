DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.756.079,48 0,14%

Tayland ile Kamboçya Arasında 72 Saatlik Ateşkes İmzalandı

Tayland ve Kamboçya, sınır çatışmalarını durdurmak için 72 saatlik şartlı ateşkes imzaladı; anlaşma 18 Kamboçyalı askerin iadesini içeriyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:33
Tayland ile Kamboçya Arasında 72 Saatlik Ateşkes İmzalandı

Tayland ile Kamboçya Arasında 72 Saatlik Ateşkes İmzalandı

Güneydoğu Asya ülkeleri Tayland ve Kamboçya, sınır çatışmalarını sonlandırmak amacıyla şartlı bir ateşkes üzerinde uzlaştı. Yapılan anlaşma, 72 saatlik gözlem sürecinin sorunsuz işlemesi halinde Tayland’ın Temmuz ayındaki çatışmalardan bu yana elinde tuttuğu 18 Kamboçyalı askeri personeli iade etmesini öngörüyor.

Ateşkesin şartları

İmzalanan anlaşma kapsamında taraflar sınır hattında yürütülen tüm askeri faaliyetleri durdurmayı, mevcut birliklerin bulundukları pozisyonları korumasını ve yeni birlik sevkiyatı yapılmamasını kabul etti.

Ateşkes sürecinde ayrıca sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmaması, çatışmalar nedeniyle tahliye edilen sivillerin güvenli şekilde evlerine dönmesine izin verilmesi, mayın temizliği çalışmalarında iş birliği ve sınır hattında güvenliğin yeniden tesis edilmesi gibi maddeler yer alıyor.

İmzalanma ve izleme süreci

Tayland Savunma Bakanı Natthaphon Nakrphanit ile Kamboçya Savunma Bakanı Tea Seiha, anlaşmayı Tayland’ın Chanthaburi eyaletindeki sınır kontrol noktasında imzaladı. Ateşkes yerel saatle 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Tayland Savunma Bakanı Natthaphon, ateşkesin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) bünyesinde oluşturulan gözlemci heyeti tarafından takip edileceğini ve iki ülke arasında doğrudan koordinasyon sağlanacağını belirtti.

Uzun süren gerilim ve ağır bilanço

Sınır çatışmaları Aralık ayında yeniden alevlendi ve her iki ülkede ağır kayıplara yol açtı. Tayland’da 23 asker ve 15 sivil hayatını kaybetti. Kamboçya İçişleri Bakanlığı, çatışmalarda 31 sivilin hayatını kaybettiğini ve 93 sivilin yaralandığını bildirdi. Kamboçya yönetimi, ölen veya yaralanan askeri personel sayısına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Çatışmalar nedeniyle her iki taraftan tahmini olarak 700 binden fazla sivil evlerinden tahliye edildi. İki ülke, 817 kilometre uzunluğundaki kara sınırları boyunca belirlenmemiş noktalarda egemenlik ihtilafı yaşıyor ve bu anlaşmazlık zaman zaman çatışmalara dönüşüyor.

Taraflar arasındaki üç gündür süren görüşmeler sonucu varılan bu ateşkes, bölgedeki gerilimin yatıştırılması ve kalıcı bir çözüme giden sürecin test edilmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

TAYLAND İLE KAMBOÇYA ARASINDA SINIR ÇATIŞMASININ DURDURULMASI AMACIYLA ATEŞKESE VARILDI. ANLAŞMAYA...

TAYLAND İLE KAMBOÇYA ARASINDA SINIR ÇATIŞMASININ DURDURULMASI AMACIYLA ATEŞKESE VARILDI. ANLAŞMAYA İMZALAR ATILDI

TAYLAND İLE KAMBOÇYA ARASINDA SINIR ÇATIŞMASININ DURDURULMASI AMACIYLA ATEŞKESE VARILDI. ANLAŞMAYA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tayland ile Kamboçya Arasında 72 Saatlik Ateşkes İmzalandı
2
Malatya'da 'Terörsüz Türkiye' Konferansı: Babacan 140 Milyar Dolarlık Maliyet vurgusu
3
Göktaş'tan İl Müdürlerine Saha Odaklı Yönetim Uyarısı
4
Trump’tan Adalet Bakanlığı’na Epstein belgeleri çağrısı: "Hepsini Açıklayın"
5
Trump’ın Venezuela Hamlesi Küresel Ticareti Geriyor
6
Bayramov: "Dünyada hiçbir devlet, Türkiye kadar Azerbaycan’a yakın olmamıştır"
7
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Lefkoşa'da Kabul Etti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti