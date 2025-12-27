Tayland ile Kamboçya Arasında 72 Saatlik Ateşkes İmzalandı

Güneydoğu Asya ülkeleri Tayland ve Kamboçya, sınır çatışmalarını sonlandırmak amacıyla şartlı bir ateşkes üzerinde uzlaştı. Yapılan anlaşma, 72 saatlik gözlem sürecinin sorunsuz işlemesi halinde Tayland’ın Temmuz ayındaki çatışmalardan bu yana elinde tuttuğu 18 Kamboçyalı askeri personeli iade etmesini öngörüyor.

Ateşkesin şartları

İmzalanan anlaşma kapsamında taraflar sınır hattında yürütülen tüm askeri faaliyetleri durdurmayı, mevcut birliklerin bulundukları pozisyonları korumasını ve yeni birlik sevkiyatı yapılmamasını kabul etti.

Ateşkes sürecinde ayrıca sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmaması, çatışmalar nedeniyle tahliye edilen sivillerin güvenli şekilde evlerine dönmesine izin verilmesi, mayın temizliği çalışmalarında iş birliği ve sınır hattında güvenliğin yeniden tesis edilmesi gibi maddeler yer alıyor.

İmzalanma ve izleme süreci

Tayland Savunma Bakanı Natthaphon Nakrphanit ile Kamboçya Savunma Bakanı Tea Seiha, anlaşmayı Tayland’ın Chanthaburi eyaletindeki sınır kontrol noktasında imzaladı. Ateşkes yerel saatle 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Tayland Savunma Bakanı Natthaphon, ateşkesin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) bünyesinde oluşturulan gözlemci heyeti tarafından takip edileceğini ve iki ülke arasında doğrudan koordinasyon sağlanacağını belirtti.

Uzun süren gerilim ve ağır bilanço

Sınır çatışmaları Aralık ayında yeniden alevlendi ve her iki ülkede ağır kayıplara yol açtı. Tayland’da 23 asker ve 15 sivil hayatını kaybetti. Kamboçya İçişleri Bakanlığı, çatışmalarda 31 sivilin hayatını kaybettiğini ve 93 sivilin yaralandığını bildirdi. Kamboçya yönetimi, ölen veya yaralanan askeri personel sayısına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Çatışmalar nedeniyle her iki taraftan tahmini olarak 700 binden fazla sivil evlerinden tahliye edildi. İki ülke, 817 kilometre uzunluğundaki kara sınırları boyunca belirlenmemiş noktalarda egemenlik ihtilafı yaşıyor ve bu anlaşmazlık zaman zaman çatışmalara dönüşüyor.

Taraflar arasındaki üç gündür süren görüşmeler sonucu varılan bu ateşkes, bölgedeki gerilimin yatıştırılması ve kalıcı bir çözüme giden sürecin test edilmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

