Kurtulmuş, Milli Dayanışma Komisyonu Grup Koordinatörleriyle 3 Saatlik Toplantıyı Tamamladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu grup koordinatörleriyle yaklaşık 3 saat süren toplantısını tamamladı; komisyon gelecek hafta toplanacak.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 18:56
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 18:56
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda temsil edilen grup koordinatörleriyle gerçekleştirdiği toplantıyı tamamladı.

Toplantının içeriği ve katılımcılar

"Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında düzenlenen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ve DEM Parti komisyon üyesi ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek katıldı.

Sonuçlar ve takvim

Görüşme sonrası grup koordinatörleri, toplantının verimli geçtiğini ifade etti. Çalışmalara devam edileceği belirtilirken, komisyonun önümüzdeki hafta salı veya çarşamba günü yeniden toplanmasının planlandığı aktarıldı.

