Hakan Fidan, Endonezyalı Mevkidaşı Sugiono ile Ankara'da Görüştü

Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı vesilesiyle görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile bir araya geldi.

Görüşme, iki ülke ilişkilerine yönelik temasların sürdürüldüğü bir ortamda gerçekleşti.

