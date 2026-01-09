Hakan Fidan, Endonezyalı Mevkidaşı Sugiono ile Ankara'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı kapsamında Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile bir araya geldi.

Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı vesilesiyle görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile bir araya geldi.

Görüşme, iki ülke ilişkilerine yönelik temasların sürdürüldüğü bir ortamda gerçekleşti.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları