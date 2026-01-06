Hakan Fidan Paris'te Esad Hasan Şeybani ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısı için bulunduğu Fransa'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Paris'te bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:59
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:06
Ukrayna Konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısı vesilesiyle Fransa ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün katılmak üzere bulunduğu Fransa'da, başkent Paris'te Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Görüşme, Fidan'ın Ukrayna Konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısına katılmak üzere Fransa'ya gelişinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

