Hakan Fidan Paris'te Esad Hasan Şeybani ile Görüştü

Ukrayna Konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısı vesilesiyle Fransa ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün katılmak üzere bulunduğu Fransa'da, başkent Paris'te Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Görüşme, Fidan'ın Ukrayna Konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısına katılmak üzere Fransa'ya gelişinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, UKRAYNA KONULU GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU TOPLANTISI VESİLESİYLE BULUNDUĞU FRANSA'DA SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ESAD HASAN ŞEYBANİ İLE BİR ARAYA GELDİ.