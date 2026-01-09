Hakan Fidan: SDG 10 Mart Mutabakatına Uyarak Yükümlülüklerini Hemen Yerine Getirmeli

Türkiye ile Endonezya arasında Ankara’da düzenlenen "Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı" sonrası açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel güvenlik, ikili iş birliği ve Suriye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı ve katılımcılar

Toplantıya Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Genelkurmay Başkanı'nın da katıldığı bildirildi. Fidan, ilişkilerin liderlerin güçlü iradesiyle stratejik boyutta ele alındığını ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kararlarının takip edildiğini vurguladı.

Ticaret ve bölgesel iş birliği

Bakan Fidan, ikili ticaret hacmini 10 milyar dolar seviyesine çıkarmakta kararlı olduklarını belirterek, "Müteahhitlik, enerji, sağlık ve helal gıda alanlarında stratejik iş birliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz" dedi. Fidan, Türkiye'nin Asya Pasifik stratejisini "Yeniden Asya" girişimiyle şekillendirdiğini ve İİT, G20 ile D8 gibi çok taraflı platformlarda Endonezya ile iş birliğinin sürdürüleceğini aktardı.

Gazze ve bölge meseleleri

Gazze konusunda Türkiye ile Endonezya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi temas grubunda birlikte yer aldığını hatırlatan Fidan, son iki yılda bu alanda yakın ve etkili iş birliği yürütüldüğünü söyledi. Miami'de katıldığı toplantıya dair bilgi paylaştığını ve Yemen, Somali, Sudan ile Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Suriye ve SDG'nin yükümlülükleri

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı ile görüşmeler yapıldığını aktardı. Fidan'ın sözleri şöyle: "Terörle mücadelenin en iyi şekilde devam etmesi gerekiyor. SDG’nin de 10 Mart mutabakatına uyup bir an önce üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesini bekliyoruz". Kamu düzeninin sağlanmasının, halkın refahı ve huzuru açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Endonezya'nın D8 ve ekonomi gündemi

Endonezyalı Bakan Sugiono, Endonezya'nın bu yıl D8 dönemi başkanlığını üstleneceğini ve platformu daha somut ekonomik iş birlikleri için güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Sugiono, Jakarta'da düzenlenecek zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk heyetini görmek istediklerini belirtti ve Endonezya'nın Türkiye'nin ASEAN için diyalog ortağı olma hedefini desteklediğini vurguladı.

Savunma iş birliği ve güvenlik

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, toplantıda savunma, güvenlik ve savunma sanayii konularının kapsamlı biçimde ele alındığını, mevcut iş birliğinin somut projeler ve uzun vadeli ortaklıklarla ileri taşınması konusunda mutabık kalındığını söyledi. Güler, bölgesel güvenlikle ilgili şunları ifade etti: "Suriye’nin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak görüyoruz" ve Türkiye'nin Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesine destek verdiğini yineledi.

Teknoloji ve ortak projeler

Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, savunma alanında kısa süre içinde bir çalışma grubu kurulacağını, bu grubun Türkiye ya da Endonezya’da faaliyet gösterebileceğini açıkladı. Sjamsoeddin, savunma sanayinde ileri teknoloji iş birlikleri yapılacağını ve savaş uçağı teknolojilerinin de bu iş birliğinin kapsamında olduğunu belirterek projelerin en kısa sürede başlatılmasını istediklerini kaydetti.

