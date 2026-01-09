Hakan Fidan: SDG 10 Mart Mutabakatına Uyarak Yükümlülüklerini Hemen Yerine Getirmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Endonezya toplantısında SDG’nin 10 Mart mutabakatına uyarak üzerine düşen yükümlülükleri hemen yerine getirmesini beklediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 18:50
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 19:07
Hakan Fidan: SDG 10 Mart Mutabakatına Uyarak Yükümlülüklerini Hemen Yerine Getirmeli

Hakan Fidan: SDG 10 Mart Mutabakatına Uyarak Yükümlülüklerini Hemen Yerine Getirmeli

Türkiye ile Endonezya arasında Ankara’da düzenlenen "Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı" sonrası açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel güvenlik, ikili iş birliği ve Suriye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı ve katılımcılar

Toplantıya Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Genelkurmay Başkanı'nın da katıldığı bildirildi. Fidan, ilişkilerin liderlerin güçlü iradesiyle stratejik boyutta ele alındığını ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kararlarının takip edildiğini vurguladı.

Ticaret ve bölgesel iş birliği

Bakan Fidan, ikili ticaret hacmini 10 milyar dolar seviyesine çıkarmakta kararlı olduklarını belirterek, "Müteahhitlik, enerji, sağlık ve helal gıda alanlarında stratejik iş birliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz" dedi. Fidan, Türkiye'nin Asya Pasifik stratejisini "Yeniden Asya" girişimiyle şekillendirdiğini ve İİT, G20 ile D8 gibi çok taraflı platformlarda Endonezya ile iş birliğinin sürdürüleceğini aktardı.

Gazze ve bölge meseleleri

Gazze konusunda Türkiye ile Endonezya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi temas grubunda birlikte yer aldığını hatırlatan Fidan, son iki yılda bu alanda yakın ve etkili iş birliği yürütüldüğünü söyledi. Miami'de katıldığı toplantıya dair bilgi paylaştığını ve Yemen, Somali, Sudan ile Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Suriye ve SDG'nin yükümlülükleri

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı ile görüşmeler yapıldığını aktardı. Fidan'ın sözleri şöyle: "Terörle mücadelenin en iyi şekilde devam etmesi gerekiyor. SDG’nin de 10 Mart mutabakatına uyup bir an önce üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesini bekliyoruz". Kamu düzeninin sağlanmasının, halkın refahı ve huzuru açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Endonezya'nın D8 ve ekonomi gündemi

Endonezyalı Bakan Sugiono, Endonezya'nın bu yıl D8 dönemi başkanlığını üstleneceğini ve platformu daha somut ekonomik iş birlikleri için güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Sugiono, Jakarta'da düzenlenecek zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk heyetini görmek istediklerini belirtti ve Endonezya'nın Türkiye'nin ASEAN için diyalog ortağı olma hedefini desteklediğini vurguladı.

Savunma iş birliği ve güvenlik

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, toplantıda savunma, güvenlik ve savunma sanayii konularının kapsamlı biçimde ele alındığını, mevcut iş birliğinin somut projeler ve uzun vadeli ortaklıklarla ileri taşınması konusunda mutabık kalındığını söyledi. Güler, bölgesel güvenlikle ilgili şunları ifade etti: "Suriye’nin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak görüyoruz" ve Türkiye'nin Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesine destek verdiğini yineledi.

Teknoloji ve ortak projeler

Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, savunma alanında kısa süre içinde bir çalışma grubu kurulacağını, bu grubun Türkiye ya da Endonezya’da faaliyet gösterebileceğini açıkladı. Sjamsoeddin, savunma sanayinde ileri teknoloji iş birlikleri yapılacağını ve savaş uçağı teknolojilerinin de bu iş birliğinin kapsamında olduğunu belirterek projelerin en kısa sürede başlatılmasını istediklerini kaydetti.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, "TERÖRLE MÜCADELENİN EN İYİ ŞEKİLDE DEVAM ETMESİ GEREKİYOR. SDG'NİN...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, "TERÖRLE MÜCADELENİN EN İYİ ŞEKİLDE DEVAM ETMESİ GEREKİYOR. SDG'NİN DE 10 MART MUTABAKATINA UYUP BİR AN ÖNCE ÜZERİNE DÜŞEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ GETİRMESİNİ BEKLİYORUZ" DEDİ.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, "TERÖRLE MÜCADELENİN EN İYİ ŞEKİLDE DEVAM ETMESİ GEREKİYOR. SDG'NİN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Fidan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini’yi Ankara’da Kabul Etti
2
Türkiye-Endonezya Ankara Zirvesi: Fidan, Sugiono ve Güler'den Kritik Mesajlar
3
Abdullah Güler: 2026'da En Düşük Emekli Maaşı Yüzde 18,48 Artışla 20 Bin TL
4
Aralık'ta Rekor Liman Elleçlemesi: 49,8 Milyon Ton
5
Taşköprü Başkanı Arslan, Bakan Ersoy’a Pompeipolis için destek talep etti
6
Hakan Fidan: SDG 10 Mart Mutabakatına Uyarak Yükümlülüklerini Hemen Yerine Getirmeli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları