Hakan Saruhan: 'Anahtar Parti Bu Milletin Umududur' — Denizli'de Yeni Kadro Göreve Başladı

Anahtar Parti İl Başkanlığı görevine 2 ay önce başlayan Hakan Saruhan, ilçe teşkilatı atamalarını tamamlayarak yeni kadroyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda görev dağılımı yapılırken, Denizli gündemine ilişkin öncelikler ve yol haritası belirlendi.

İl başkanlığı döneminin ilk çalışmalarında, Saruhan yönetimi ilçe teşkilatlarıyla istişare ederek ilçelerdeki yapılanma sürecini hızlandırdı. Toplantıda ilçe başkanlarının tanıtımı ve izlenecek strateji üzerine görüş alışverişi yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıya Denizli İl Teşkilat Başkanı Selçuk Can, Denizli İl Teşkilat Başkan Yardımcısı Fatih Saruhan, Acıpayam İlçe Başkanı Erkan Daşman, Pamukkale İlçe Başkanı Kemal Galip Başkaya, Baklan İlçe Başkanı Hamza Erdoğan, Babadağ İlçe Başkanı Bilal Faruk Gören, Buldan İlçe Başkanı Mutlu Bozdağ, Bozkurt İlçe Başkanı Mustafa Çakır, Beyağaç İlçe Başkanı İbrahim Aydoğdu, Bekilli İlçe Başkanı İsmail Toma, Çardak İlçe Başkanı İbrahim Sarı, Çivril İlçe Başkanı Hüdayi Karaslan, Çameli İlçe Başkanı Okan Karaca, Çal İlçe Başkanı Özcan Cerit, Güney İlçe Başkanı Batuhan Beşenk, Kale İlçe Başkanı Süleyman Altan, Sarayköy İlçe Başkanı Hasan Orhan, Serinhisar İlçe Başkanı Bilal Çırak, Tavas İlçe Başkanı Tuncay Karatekin, Honaz İlçe Başkanı Yelda Pınar katıldı.

Artık sahaya inme vurgusu

Toplantının açılışında konuşan Anahtar Parti İl Başkanı Hakan Saruhan, "Denizli İl Başkanlığı görevine 2 ay önce üstlenmiş bulunmaktayım. 2 hafta içerisinde ilçelerimizde ilçe başkanlarımızın atamalarını yaptık. Geçtiğimiz bu zaman zarfı içerisinde ilçe başkanlarımız yapılanmaları ve teşkilatlarını kurmuş vaziyette. Artık sahaya tam manasıyla inmek için hazır durumdayız. Bugün ilçe başkanlarımla ilk toplantımı yapıyoruz. Denizli ve ülkemiz için neler yapabileceğimizi ortak akılla karar vermek ve yol haritamızı belirlemek için bir araya geldik. Buradan bu vesileyle bütün vatandaşlarımıza, 2026 yılını kutluyorum. Yeni yılda sağlık, huzur, barış, güven ve adaletli bir şekilde bir yıl diliyorum. Vatandaşlarımıza diyorum ki destek sizden çözüm bizden"

Parti liderine övgü

Başkan Saruhan, "Yavuz Ağıralioğlu, bu milletin umududur. Çünkü o; konuşurken milletin vicdanını, susarken devletin ağırlığını taşır. Siyaseti makam için değil, memleket için yapan bir duruşun adıdır. Eğilip bükülmeden, kimliğinden ve değerlerinden taviz vermeden yürüyen bir liderdir. Anahtar Parti, işte bu duruşun adıdır. Adaleti merkeze alan, ahlakı siyasetinin temeline koyan, milletin derdiyle dertlenen bir anlayışın kapısını açmaktadır."

"Destek sizden çözüm bizden"

Milletin derdiyle dertlenmeye ve sokakta olmaya devam edeceklerini vurgulayan Saruhan, "Yavuz Ağıralioğlu’nun liderliğinde Anahtar Parti; umudu yeniden yeşerten, güveni yeniden inşa eden ve bu ülkenin yarınlarına anahtar olan bir iradedir. Bu millet yoruldu ama vazgeçmedi. Çünkü hâlâ inanıyor. Çünkü hâlâ umut var. Ve o umut, bugün Anahtar Parti’de, Yavuz Ağıralioğlu’nun kararlı yürüyüşündedir. Bizde Denizli’de milletin derdiyle dertlenmeye, sokakta olacağımızı bildiriyor ve vatandaşlarımıza diyorum ki destek sizden çözüm bizden"

