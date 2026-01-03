Trump, Venezuela Operasyonunu Canlı İzlediği Anların Fotoğraflarını Paylaştı

Trump fotoğraflarla operasyon anlarını ve üst düzey yetkilileri gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından ABD ordusunun Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin yeni fotoğraflar paylaştı.

Paylaşılan karelerde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalandığı operasyonu canlı izlediği anlar yer aldı. Fotoğraflarda CIA Başkanı John Ratcliffe, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer ABD'li yetkililer de görüntülendi.

Trump, operasyonu canlı takipine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tıpkı bir televizyon dizisi izliyormuşum gibiydi. Hızı ve aksiyonu görmeniz gerekiyordu, muhteşem bir şeydi. Takımım inanılmaz bir iş çıkardı, başka hiçbir ülke böyle bir manevra gerçekleştiremez"

