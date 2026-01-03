DOLAR
Halit Doğan: Gülsan Sanayi'de %80 Anlaşma Oranı

Halit Doğan, Gülsan Sanayi'de kentsel dönüşüm görüşmelerinde yüzde 80 anlaşma sağlandığını; İlkadım, Atakum, Samsun-Mersin tren hattı ve Çiçekyazı Barajı çalışmalarını anlattı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:10
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:36
Halit Doğan: Gülsan Sanayi'de yüzde 80 anlaşma oranına geldik

SAMSUN (İHA) — Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Başkanı Halit Doğan, kentsel dönüşüm ve şehir planlaması çalışmalarında önemli mesafe katettiklerini açıkladı. Doğan, AK Parti 97. Samsun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda projelere ilişkin bilgi verdi.

Kentsel dönüşümde son durum

Doğan, Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki görüşmelerde yüzde 80 oranında anlaşma sağlandığını belirtti: "Gülsan Sanayi Sitemizdeki kentsel dönüşüm görüşmelerimizi yapıyoruz. Yüzde 80’lik bir görüşme ve anlaşma oranına şu anda gelmiş bulunuyoruz. Buradaki vatandaşların memnuniyetiyle süreç devam ediyor."

İlkadım'da beş bölge belirlendiğini söyleyen Doğan, birinci bölgede yüzde 100, ikinci bölgede yüzde 90 oranında anlaşma sağlandığını; diğer bölgelerde görüşmelerin sürdüğünü aktardı. Bazı alanlarda vatandaşların kendi aralarında anlaşarak dönüşüm taleplerini ilettiklerini vurguladı ve hedeflerinin öncelikle bin 500 konutu dönüştürmek olduğunu ifade etti.

Sanayi, istihdam ve Samsun-Mersin tren hattı

Doğan, son iki yılda sanayi bölgelerine yapılan alan tahsisleriyle istihdamın yüzde 50 arttığını belirtti ve bunun göçün engellenmesinde etkili olduğunu söyledi. "En önemlisi Samsun-Çorum, dolayısıyla Samsun-Mersin Tren Hattıdır" diyerek hattın Samsun'un lojistik ve sanayi potansiyelini güçlendireceğini anlattı. Doğan, hattın lojistik akışta ve ihracatta kentin konumunu yükselteceğine inandıklarını aktardı.

Çiçekyazı Barajı için izin alındı

Ladik, Kavak, Havza ve Asarcık ilçelerini ilgilendiren Çiçekyazı Barajı projesi için gerekli izinlerin alındığını söyleyen Doğan, bölgedeki içme suyu sorunlarına çözüm getirileceğini belirtti: "Havza’da 10 milyon metrekareye çıkmış bir organize sanayi bölgesinin hem sanayi alanının içme suyu ihtiyacı hem de bu sanayi alanında istihdam edilecek yeni nüfusun içme suyu ihtiyacını giderecek şekilde Çiçekyazı Barajı’nı yapmak üzere de izinlerini aldık." Doğan, yıl bitmeden barajın temelinin atılacağını ifade etti.

Milletvekili Yılmaz'dan 'dünya başarısı' değerlendirmesi

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 2023 Kahramanmaraş depreminin ardından 2,5 yılda inşa edilen 455 bin bağımsız bölümün dünyadaki en büyük başarı hikâyelerinden biri olduğunu söyledi: "AK Parti bu geçtiğimiz 2,5 sene içerisinde 455 bin yeni bağımsız bölümü inşa etti. 455 bin aileyi yeni ev sahibi yaptı."

Toplantının ikinci bölümünün basına kapalı devam ettiği, AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın da toplantıya katıldığı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

