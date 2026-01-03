DOLAR
Hamaney: 'Haklı itirazlar suistimal edilemez' — Protestolara net mesaj

Ayetullah Ali Hamaney, esnafın ekonomik taleplerini haklı buldu; itiraz haktır fakat kargaşa ve dış müdahaleye izin verilmeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 17:19
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 17:19
Hamaney: 'Haklı itirazlar suistimal edilemez' — Protestolara net mesaj

Hamaney: "Haklı itirazlar suistimal edilemez"

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede son günlerde yükselen hayat pahalılığı ve buna bağlı protestolar hakkında güçlü bir açıklama yaptı. Hamaney, esnafın ekonomik kaygılarını haklı bulduğunu belirtti ve yetkililerin sorunu çözmek için çaba gösterdiğini ifade etti.

Esnafın talepleri kabul edildi

Hamaney, esnafın şikayetlerine ilişkin şöyle dedi:

"Esnaf, ülkenin para durumuna, ulusal paranın değer kaybına ve fiyatların istikrarsızlığına baktığında ticaret yapamadığını söylüyor ve bu konuda haklılar. Bunu ülke yetkilileri de kabul ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanı ve üst düzey diğer yetkililerin bu sorunu gidermek için çaba içinde olduklarını biliyorum"

İtiraz ile kargaşa arasındaki fark

Bir yandan halkın itiraz hakkını tanıyan Hamaney, diğer yandan protestoların bazı çevrelerce suiistimal edildiğini vurguladı. Konuşmasında şunları kaydetti:

"Çeşitli adlar ve bahanelerle ortaya çıkan bazı kişilerin, ülkeyi güvensiz hale getirmek amacıyla dindar, sağduyulu ve devrimci esnafın arasına sızarak onların haklı itirazlarını suiistimal etmesi ve kargaşa çıkarması kesinlikle kabul edilemez"

Hamaney ayrıca, itiraz ile kargaşanın ayrı şeyler olduğunu belirtti:

"İtiraz etmek bir haktır, ancak itiraz ile kargaşa çıkarmak birbirinden farklıdır. Biz itiraz edeni dinleriz, yetkililer de itiraz edeni dinlemelidir. Ancak kargaşa çıkaranla konuşmanın bir faydası yoktur. Kargaşa çıkaranı yerine oturtmak gerekir"

Döviz dalgalanmaları ve dış müdahale uyarısı

Hamaney, döviz piyasasındaki sert oynaklığa dikkat çekerek durumu "doğal olmayan" ve "düşman işi" olarak değerlendirdi. Konuşmasından ilgili bölüm şöyle:

"Döviz fiyatlarının bu şekilde yükselmesi, kontrolsüz biçimde artması ve sürekli dalgalanması, esnafın ne yapacağını bilememesine yol açıyor. Bu durum doğal değildir, düşmanın işidir ve mutlaka önüne geçilmelidir. Esnafın buna gösterdiği tepki haklıdır. Ancak asıl sorun, düşman tarafından kışkırtılan ve para karşılığı hareket eden bazı kişilerin esnafın arkasına geçerek İslam’a, İran’a ve İslam Cumhuriyeti’ne karşı sloganlar atmasıdır"

Düşmana karşı kararlılık

İran’ın dış baskılara boyun eğmeyeceğini vurgulayan Hamaney, tehditlere karşı direniş çağrısı yaptı. Konuşmanın ilgili kısmı şu ifadelerle son buldu:

"İnsan, düşmanın talepkar bir tavırla ülkeye, yetkililere, devlete ve millete bir şey dayatmak istediğini hissettiğinde, tüm gücüyle karşısında durmalı ve göğsünü siper etmelidir. Düşman karşısında geri adım atmayacağız. Yüce Allah’a dayanarak ve halkın desteğine güvenerek, inşallah ilahi yardım sayesinde düşmanı diz çöktüreceğiz"

Hamaney'nin açıklamaları, ekonomik taleplerin meşruiyetini kabul ederken, iç karışıklıktan ve dış müdahaleden kaynaklanan risklere karşı net bir duruş sergiledi.

