Hanzala'nın ‘Bibi Gate’ İddiası: Braverman’ın 110 Sayfalık Rehberi Ele Geçirildi

İran bağlantılı Hanzala grubu, 'Bibi Gate' operasyonuyla Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'ın telefonuna sızdığını ve 110 sayfalık rehberi ele geçirdiğini iddia etti.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 17:57
İddia edilen siber baskın ve elde edilen veriler

İran ile bağlantılı "Hanzala" adlı bilgisayar korsanı grubu, "Bibi Gate" adını verdiği siber saldırı kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman’a ait cep telefonuna erişim sağladığını ve gizli bilgilere ulaştığını iddia etti.

Grup, Braverman’a ait cep telefonundaki 110 sayfalık telefon rehberinin ele geçirildiğini öne sürerken, sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamalarda çok sayıda gizli verinin de ellerinde bulunduğunu savundu.

Grubun açıklamaları ve paylaşılan materyaller

Hanzala tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Her şey elimizde. Gizli anlaşmalar, şifreli sohbetler, utanç verici ahlaki ve mali kaçamaklar, güç istismarı, suç, şantaj ve rüşvetler. Yıllarca Hanzala’nın aranızda olmadığını düşünerek kendi küçük dansınızı yaptınız. Ancak biz her zaman odadaydık. İletişimlerini korumak için saatlerce yüksek irtifada ve okyanuslar üzerinde uçanlar emin olsun ki, Hanzala her zaman duyuyor".

Grup tarafından paylaşılan fotoğraf ve görüntülerde, Braverman tarafından düzenlendiği öne sürülen özel partilere ait görüntüler ile Braverman’a ait olduğu iddia edilen kişisel fotoğraflar yer aldı.

Sosyal medya üzerinden yapılan bu paylaşımlar, Hanzala grubunun iddialarını temel alıyor ve grup tarafından yayımlandı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

